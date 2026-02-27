Šaranović je kazao da se ovim zakonskim tekstom "otvaraju vrata UP ljudima sa IV stepenom".

Izvor: Screenshot/YouTube/Skuština Crne Gore

Poslanici opozicije izašli su do stola predsjedavajuće potpredsjednice parlamenta Zdenke Popović, kako bi spriječili raspravu o izmjenama i dopunama zakonima o ANB i unutrašnjim poslovima.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović obrazložio je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima, a njegovo izlaganje ometali su opozicionari, koji su glasno pričali i rukama lupkali i pravili galamu...

Dok je trajalo izlaganje ministra, direktor UP Lazar Šćepanović, koji je sjedio pored, pitao je nekog od poslanika "kome smeta novi zakon".

Šaranović je kazao da se ovim zakonskim tekstom "otvaraju vrata UP ljudima sa IV stepenom".

On je naveo da je novina zakona i "derivat kada je u pitanju integrtet policjskih službenika", a da je sve rađeno po ugledu na neke države EU.

"Stvaramo preduslove da Crna Gora ispuni obaveze iz završnih mjerila", kazao je on.

Nakon što je pitala da li još neko želi da se izajsni, potpredsjednica parlamenta je konstatovala da je rasprava po ovoj tački dnevnog reda, koja je trajala vrlo kratko, okončana. Ona je dala pauzu, a najavila da će glasanje biti večeras u 20 časova.

Nakon kraće pauze ministar pravde Bojan Božović pokušao je da obrazloži Predlog zakon o ANB-u, ali su ga u tome prekinuli bukom poslanici DPS-a i SD-am koji su ga opkolili, dok je poslanik DPS-a Andrija Nikolić prišao i rukom mu pokrio mikrofon.

"Zaključi raspravu", kazao je više puta Boban Stanišić, generalni sekretar Skupštine potpredsjedniku Borisu Pejoviću, nakon čega je to Pejović i učinio i konstatovao da je pretres završen i da će se poslanici izjasniti naknadno.