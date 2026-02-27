Navodi da je ovaj predlog Zakona na dnevnom redu već 25 dana, pa ne stoje izjave da nisu imali vremena da se upoznaju.

Prije su zakone dolazili braniti u Skupštinu, sada to ne ide. Ovo je nametnuta odluka, nećemo danas raspravljati, možete nas i uhapsiti, kazao je poslanik DPS-a Andrija Nikolić na vanrednoj sjednici Parlamenta koja je nastavljena danas. On je istakao da zakoni moraju biti usklađeni sa evropskim pravnim poretkom, a danas te informacije nemaju.

“Opozicija neće pristati, a rasprava može biti vođena tokom redovnog zasijedanja kada poslanici i javnost budu upoznati sa amandmanima”, rekao je Nikolić, dodajući da ovakva praksa urušava Skupštinu.

Vlada je juče utvrdila 12 amandmana na Predloge izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o ANB-u.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović poručio je da ako zakon o MUP-u ne bude usvojen, Crna Gora neće moći da zatvori poglavlje 24.

Kako je dodao Šaranović, radi se o zakonskom tekstu koji je dat na uvid i prije godinu dana.

“Htjeli smo da odradimo dodatne konsultacije sa Evropskom komisijom kako niko ne bi imao sumnju da se radi o jednostranom donošenju zakona od strane bilo kakve institucije”, rekao je Šaranović.

Navodi da je ovaj predlog Zakona na dnevnom redu već 25 dana, pa ne stoje izjave da nijesu imali vremena da se upoznaju.

“Mi smo u proceduri 1/1. Amandmani su rezultat višemjesečnog usklađivanja sa nadležnim direktoratima EK. Svako ko nije samo deklarativno, već i suštinski za evropski put Crne Gore i poštovanja dogovorene dinamike za ispunjene završnih mjerila podržaće ove zakone. Ukoliko ovaj zakon ne bude usvojen, ja kažem da država Crna Gora u definisanim roku neće moći da zatvori pregovaračko poglavlje 24”, jasan je on.

Poslanik Evropskog saveza i predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Boris Mugoša kazao je da amandmani na zakone o ANB i MUP-u nijesu usaglašeni sa Evropskom komisijom, te da je ovakva praksa nezabilježena.

“Vlada ih je objavila na sajtu. Nismo ih dobili. Ovo nema nigdje”, rekao je Mugoša.

Dodao je da će parlamentarnoj većini trebati opoziciija.

“Nemojte ovo da radite. Zadnja faza pregovora sa EU nije samo faza većine nego svih. Nećemo davati podršku ako ovo budete radili. Ne jer smo protiv EU. Je li moguće da danas raspravljamo o nečemu što nam nije dostavljeno. Koja je muka da se ovo radi “, upitao je Mugoša.

Potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović, koja predsjedava današnjom sjednicom rekla je da će poslanički klubovi dobiti amandmane u toku dana.

“Ja sam obaviještena da su usaglašeni sa Evropskom komisijom. Ovi zakoni moraju biti usvojeni do 1. marta”, navela je ona.

Poslanik HGI Adrijan Vuksanović kazao je da se postavlja pitanje gdje je dno i ima li ga.

“Tek je postavljen materijal na sajtu Skupštine. Čini se da se sve želi brzo završiti sa dva sporna zakona, koji su ranije kritikovani od strane Evropske komisije. Nema razloga za žurbu, možda postoji neka druga, nepoznata potreba”, rekao je Vuksanović.

Poslanik PES-a Vasilije Čarapić upitao je zašto se zakon o zapaljivim tečnostima tretira drugačije od zakona o ANB i MUP-u. Nakon njegove opaske začuo se smijeh opozicije.

“Ovi zakoni trpe istu sudbinu. Ako bi postojali amandmani na zakon o zapaljivim tečnostima, ne bi bilo protesta. Pustite parlament da radi, izađite na ulice ako ne želite”, poručio je Čarapić.

Podsjetimo, na dnevnom redu su Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima i Predlog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost.