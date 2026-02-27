Živković je danas, na konferenciji za novinare, kazao da će izlazak iz odbora biti samo početak, kao i da će, ako većina nastavi da zloupotrebljava Skupštinu, blokirati i rad parlamenta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Demokratska partija socijalista napustiće Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu ukoliko dođe do glasanja zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB) i unutrašnjim poslovima, kazao je predsjednik te stranke Danijel Živković, dodajući da opozicija želi stvarnu raspravu o tim zakonima.

Živković je danas, na konferenciji za novinare, kazao da će izlazak iz odbora biti samo početak, kao i da će, ako većina nastavi da zloupotrebljava Skupštinu, blokirati i rad parlamenta.

Živković je rekao da opozicija želi da sučeli stavove o zakonima o ANB-u i unutrašnjim poslovima, a da vlast želi na prečac da pretvori Crnu Goru u policijsku državu, prenosi Portal RTCG.

On je kazao da je javnost danas u parlamentu mogla da vidi suspenziju demokratije, kao i da to nije prvi put za ovu vladajuću većinu.

Prema riječima Živkovića, na kolegijumu nije bilo dogovora da će biti rasprave o ta dva zakona, već samo da će se glasati o ranije raspravljanim temama.

" Žurilo se onima koji žele da pretvore Crnu Goru u policijsku državu gdje se službe zloupotrebljavaju za potrebe jedne partije i prisluškivanje građana "istakao je Živković.

On je kazao da ni svi amandmani još nijesu stigli, piše Dan.

" Za tri dana je trebalo odgoditi raspravu, a nekome je palo na pamet da to ovako uradi " dodao je Živković.

On smatra da je to poraz demokratije, osnovnih ljudskih prava, ali i poraz većine.

"Ako ne glasate ono što oni žele, kažu da ste protiv evropskih integracija. I civilni sektor danas reaguje na ono što nije usklađeno sa evropskim zakonima "kazao je Živković.

Kako je dodao, vlast želi da se obračunava sa svima, bez obzira da li je bezbjednosno interesantan ili ne.

Živković je poručio da opozicija neće dozvoliti da se to usvoji.

Kako je dodao, ako bude glasanja prvo će napustiti Odbor za sveobihvatnu izbornu reformu.

"To je tek početak onoga što ćemo koristiti. Želimo da sučelimo stavove o ovim zakonima kako bi se o njima stvarno raspravljalo. Izlazak iz Odbora biće samo početak, a ako se nastavi zloupotreba Skupštine od strane većine blokiraćemo i rad parlamenta " kazao je Živković.