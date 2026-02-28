Glasanje odgođeno za 6. mart nakon intervencije i dogovora vlasti i opozicije

Izvor: DPS

Demokratska partija socijalista (DPS) juče je uputila pismo na više važnih adresa u Evropskoj uniji, tražeći hitnu reakciju kako bi se spriječilo usvajanje zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB) i unutrašnjim poslovima bez, kako navode, adekvatne rasprave i uvida u amandmane.

Prema saznanjima do kojih je došao portal Vijesti, parlamentarna većina i opozicija dogovorile su da sinoć ne bude glasanja o tim zakonima, već da se za 6. mart zakaže sjednica na kojoj će se raspravljati o predloženim propisima. U postizanju dogovora, kako prenose Vijesti, posredovao je šef Delegacije EU u Crnoj Gori Johan Satler.

Opozicija tražila odlaganje glasanja

Vlada je prekjuče utvrdila amandmane na dva predloga zakona, dok je opozicija juče zatražila odlaganje glasanja, navodeći da im nije ostavljeno dovoljno vremena da se upoznaju sa izmjenama.

Pojedine nevladine organizacije upozorile su da bi predložena zakonska rješenja mogla dodatno ugroziti ljudska prava, tvrdeći da postoji rizik od jednopartijske kontrole sektora bezbjednosti.

Pismo upućeno najvišim zvaničnicima EU

U pismu koje je, između ostalih, upućeno predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, predsjedniku Evropskog savjeta Antoniju Košti, evropskoj komesarki za proširenje Marti Kos i predsjednici Evropskog parlamenta Roberti Metsoli, DPS navodi da je vladajuća većina planirala da usvoji zakone koji, kako tvrde, nijesu dovoljno usklađeni sa propisima EU.

U dokumentu u koji su Vijesti imale uvid, a koji potpisuje predsjednik DPS-a Danijel Živković, ističe se da su predložena rješenja oštro kritikovana i od strane Akcije za ljudska prava (HRA).

DPS u pismu ocjenjuje da je zabrinjavajuća i procedura po kojoj su materijali dostavljeni poslanicima, navodeći da su dokumenta podijeljena tokom zasjedanja, uprkos osjetljivosti tema koje se tiču osnovnih ljudskih prava. Time je, tvrde, onemogućena suštinska rasprava i oslabljen demokratski nadzor.

Iz te partije poručuju da su ranije podržavali zakone usklađene sa standardima EU, ali da sada od evropskih partnera traže neposrednu reakciju kako bi se spriječile, kako navode, moguće zloupotrebe državne moći i dalje narušavanje prava građana.

Najavili su i da će, zajedno sa kolegama iz opozicije, napustiti Odbor za izbornu reformu ukoliko sporni zakoni budu usvojeni bez izmjena.