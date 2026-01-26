Na Međuvladinoj konferenciji u Briselu Crna Gora je zatvorila pregovaračko poglavlje 32 – Finansijski nadzor.

Izvor: Profimedia

Crna Gora je napravila novi iskorak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, zatvaranjem pregovaračkog poglavlja 32 koje se odnosi na finansijski nadzor. Ova odluka saopštena je danas u Briselu tokom Međuvladine konferencije Crne Gore i EU, kojoj prisustvuje i premijer Milojko Spajić.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je da je Crna Gora pozitivno započela godinu, uz poruku da je reformski proces u završnoj, ali zahtjevnoj fazi.

„Posla još ima, ali ciljevi se mogu ostvariti samo zajedničkim naporima. Zahvaljujući radu Vas i cijelog tima, zatvoreno je još jedno poglavlje“, poručila je Kos.

Prema njenim riječima, Crna Gora ima realne šanse da u narednom periodu zatvori sva pregovaračka poglavlja.

„Ovo je snažan početak godine. Crna Gora je na dobrom putu da realizuje ambiciju da kompletira pregovore do kraja 2026. godine. Teško je zamisliti simboličniji trenutak za taj uspjeh od godine u kojoj se obilježava 20 godina nezavisnosti. Pred nama je period intenzivnog rada, ali i razlog za slavlje“, kazala je Kos.

Naglasila je da su takvi rezultati mogući zahvaljujući posvećenosti Vlade reformama, ali i saradnji svih političkih aktera.

„Vlada i druge institucije nastavljaju da rade na unapređenju reformskog programa kroz dijalog i kompromis. Međustranačka saradnja je od ključne važnosti. Očekujem kontinuitet parlamentarnog rada, naročito kada je riječ o zakonima koji tek treba da budu usvojeni. Sa ovako ambicioznim rokovima nema prostora za zastoje niti propuštene prilike“, poručila je Kos.

Dodala je da napredak Crne Gore može poslužiti kao primjer i ohrabrenje ostalim državama kandidatima, ističući da su politička volja i istrajnost ključni faktori na putu ka članstvu u EU.

Premijer Milojko Spajić izrazio je uvjerenje da će Crna Gora u narednih 12 mjeseci uspjeti da zatvori sva preostala poglavlja.

„Današnja konferencija još jednom je potvrdila da ne postoji prečica ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Rezultati se postižu isključivo kroz odgovoran rad, disciplinu i mjerljive reforme“, rekao je Spajić.

Zahvalio je državama članicama na podršci, ocjenjujući da ona pokazuje da je Evropska unija aktivan i živ politički projekat.

„Ne postoji veći ideal od ujedinjene Evrope. Crna Gora se odlučno kreće ka tom cilju. Iz dana u dan postajemo stabilniji, reformisaniji i spremniji da damo puni doprinos snažnoj i povezanoj Uniji“, poručio je premijer.

Spajić se osvrnuo i na pitanje budućih kriterijuma za prijem novih članica u EU, navodeći da Crna Gora još nije u poziciji da direktno utiče na evropske politike u toj oblasti.

„Možda će se to uskoro promijeniti, kada postanemo članica. Sa stanovišta našeg nacionalnog interesa, podržavamo pristup zasnovan na zaslugama – stroge, ali pravedne kriterijume koje svi kandidati moraju ispuniti. Smatramo da takav model osigurava da Crna Gora, ali i druge zemlje, EU donesu dodatnu vrijednost“, istakao je Spajić.

Poglavlje 32 obuhvata usvajanje i primjenu međunarodno priznatih standarda javne unutrašnje finansijske kontrole, eksterne revizije i najbolje prakse Evropske unije u čitavom javnom sektoru. Unapređenje sistema unutrašnjih kontrola doprinosi većoj disciplini i transparentnosti u upravljanju nacionalnim i EU sredstvima, dok se istovremeno jača zaštita finansijskih interesa Unije i eura od falsifikovanja.

Ovo poglavlje dio je Klastera 1 – Temeljna poglavlja, a obuhvata četiri ključne oblasti: javnu unutrašnju finansijsku kontrolu, eksternu reviziju, zaštitu finansijskih interesa EU i zaštitu eura od falsifikovanja. Njihova primjena ima za cilj odgovornije upravljanje javnim finansijama, efikasniju javnu upravu, kvalitetnije javne usluge i veću sigurnost građana u finansijskom sistemu.