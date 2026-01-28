Policija intenzivno traga za osuđenim organizatorom kriminalne grupe, premijer zahtijeva detaljan izvještaj o propustima
Premijer Crne Gore, Milojko Spajić, ocijenio je da je informacija o nedostupnosti Miloša Medenice nadležnim institucijama neprihvatljiva, imajući u vidu da je danas sudskom presudom utvrđeno da je riječ o organizatoru ozbiljne kriminalne grupe koja je izvršila niz krivičnih djela u Crnoj Gori.
“Već večeras ću inicirati sastanak sa direktorom Uprave policije i resornim ministrom, na kojem ću zahtijevati sve detalje u vezi sa ovim slučajem, kako bi se što prije utvrdilo gdje je došlo do propusta i ko za njih mora snositi odgovornost”, naveo je Spajić na mreži X.
Policija traga za Milošem Medenicom nakon što mu je danas, po izricanju presude, sutkinja Vesna Kovačević odredila pritvor zbog opasnosti od bjekstva, potvrđeno je CdM-u.
Medenici je izrečena jedinstvena kazna zatvora od 10 godina i dva mjeseca, kao i novčana kazna od 50.000 eura. Uprkos tome, u trenutku izricanja presude on nije bio u pritvoru, jer se od novembra prošle godine branio sa slobode. Sud je procijenio da postoji realna opasnost od bjekstva, ali Medenica večeras nije bio dostupan nadležnim organima.