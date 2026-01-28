Policija intenzivno traga za osuđenim organizatorom kriminalne grupe, premijer zahtijeva detaljan izvještaj o propustima

Premijer Crne Gore, Milojko Spajić, ocijenio je da je informacija o nedostupnosti Miloša Medenice nadležnim institucijama neprihvatljiva, imajući u vidu da je danas sudskom presudom utvrđeno da je riječ o organizatoru ozbiljne kriminalne grupe koja je izvršila niz krivičnih djela u Crnoj Gori.

“Već večeras ću inicirati sastanak sa direktorom Uprave policije i resornim ministrom, na kojem ću zahtijevati sve detalje u vezi sa ovim slučajem, kako bi se što prije utvrdilo gdje je došlo do propusta i ko za njih mora snositi odgovornost”, naveo je Spajić na mreži X.

Informacija da je Miloš Medenica nedostupan nadležnim institucijama za mene je neprihvatljiva, jer je, prema današnjoj presudi, riječ o organizatoru ozbiljne kriminalne grupe koja je izvršila brojna krivična djela u Crnoj Gori.



Već večeras ću inicirati sastanak sa direktorom… — Milojko Spajić (@MickeySpajic)January 28, 2026

Policija traga za Milošem Medenicom nakon što mu je danas, po izricanju presude, sutkinja Vesna Kovačević odredila pritvor zbog opasnosti od bjekstva, potvrđeno je CdM-u.

Medenici je izrečena jedinstvena kazna zatvora od 10 godina i dva mjeseca, kao i novčana kazna od 50.000 eura. Uprkos tome, u trenutku izricanja presude on nije bio u pritvoru, jer se od novembra prošle godine branio sa slobode. Sud je procijenio da postoji realna opasnost od bjekstva, ali Medenica večeras nije bio dostupan nadležnim organima.