Uprkos Trampovoj izjavi, američki i izraelski zvaničnici navode da ne postoji interna direktiva o tome kada bi borbe mogle da se okončaju.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je danas da će se rat sa Iranom završiti „uskoro“, jer „praktično više nema ničega za gađanje“.

"Ostalo je još ponešto tu i tamo… Kad god budem želio da se završi, završiće se“, rekao je Tramp tokom petominutnog razgovora.

Iako Tramp javno signalizira da je njegova operacija "Epski bijes" u velikoj mjeri ostvarila ciljeve, američki i izraelski zvaničnici navode da ne postoji interna direktiva o tome kada bi borbe mogle da se okončaju.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da će se rat nastaviti bez vremenskog ograničenja, koliko god bude potrebno, dok se ne ostvare svi ciljevi i ne odnese odlučna pobeda u kampanji. Izraelski i američki zvaničnici dodaju da se pripremaju za još najmanje dvije nedelje udara na Iran.

U utorak su Sjedinjene Američke Države dobile obaveštajne podatke koji ukazuju na to da je Iran počeo da postavlja mine u Ormuskom moreuzu, jednom od najvažnijih svetskih prolaza za snabdijevanje naftom.Zvaničnici navode da nije jasno koliko je mina Iran postavio, ali procjenjuju da je njihov broj veoma mali. Tramp je potvrdio za Axios da su američki udari u utorak uništili 16 čamaca za postavljanje mina i poremetili iranske planove.