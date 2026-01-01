Na sastanku su, kako navodi, prisustvovale ministarka javnih radova Majda Adžović i ministarka turizma Simonida Kordić, predsjednik Upravnog odbora Razvojne banke Nikola Tripković, kao i direktori nadležnih direktorata.

Izvor: MONDO/Danilo Jauković

Predsjednik Opštine Žabljak, Radoš Žugić, saopštio je da je sa predsjednikom Vlade Crne Gore, Milojkom Spajićem, razgovarao o daljim aktivnostima u vezi sa skijalištem Savin kuk.

„Poseban akcenat stavljen je na hitno sprovođenje tehničkog pregleda kompletne infrastrukture, imajući u vidu nedavni nemili događaj, kako bi se utvrdilo stanje sistema i obezbijedila puna sigurnost korisnika. Velika pažnja posvećena je definisanju narednih koraka u cilju razvoja i unapređenja infrastrukture na Savinom kuku“, ističe Žugić.

