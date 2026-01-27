,,Ovim odlukama Evropska unija, kroz svoje institucije i finansijske mehanizme, potvrđuje ulogu vodećeg i pouzdanog partnera u najvećem investicionom ciklusu u oblasti obrazovanja u Crnoj Gori", navodi se u saopštenju.

Izvor: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) odobrena su dva značajna projekta Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, čime je crnogorskom sistemu obrazovanja obezbijeđeno dodatnih 13,07 miliona eura podrške Evropske unije za realizaciju infrastrukturnih projekata.

Kako navode, pozitivno je ocijenjena projektna aplikacija koja se odnosi na izgradnju vrtića u Baru, Beranama, Ulcinju i Podgorici (City kvart) koja je realizovana u saradnji sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), u ukupnom iznosu od 5,83 miliona eura, kao i aplikacija koja se odnosi na izgradnju osnovnih škola u Podgorici (City kvart) i u Tuzima (Karabuško polje) koja je podržana od Evropske investicione banke (EIB), u iznosu od 7,25 miliona eura.

,,Ovim odlukama Evropska unija, kroz svoje institucije i finansijske mehanizme, potvrđuje ulogu vodećeg i pouzdanog partnera u najvećem investicionom ciklusu u oblasti obrazovanja u Crnoj Gori", navodi se u saopštenju.

Odobravanje predmetnih aplikacija predstavlja jasnu potvrdu funkcionalnosti Reformske agende, razvijene u okviru Instrumenta Plana rasta, kao i kapaciteta Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija da strateški planira i kvalitetno priprema projekte, kao i da u potpunosti realizuje preuzete obaveze.

,,Poseban značaj cijelom procesu daje visok stepen zrelosti projekata, budući da se značajan dio njih već nalazi u fazi izgradnje ili u završnim fazama izbora izvođača. Time se već sada sa izvjesnošću može reći da će značajan dio ovih infrastruktrukturnih projekata biti realizovan prije ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, te će predstavljati trajna i vidljiva obilježja – istinske pokazatelje uspješne saradnje između Crne Gore i Evropske unije u periodu pristupanja naš zemlje evropskoj porodici naroda", dodaju u saopštenju.

Kako zaključuju, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Vlada Crne Gore nastavljaju da u snažnom partnerstvu sa Evropskom unijom, odgovorno i posvećeno rade na unapređenju kvaliteta kako obrazovne infrastrukture, tako i cijelokupnog obrazovnog sistema , potvrđujući svoju spremnost za uspostavljanjem kvalitetanog, inkluzivanog obrazovnog sistema koji je dostupan svakom djetetu u Crnoj Gori, a koji ce biti u potpunosti usklađen sa najboljim obrazovnim sistemima u okviru EU.