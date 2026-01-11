Novembarske zarade najbližih saradnika premijera kretale su se u rasponu od 1.537 do 1.623 eura.

Na predlog premijera Milojka Spajića, Vlada Crne Gore dala je saglasnost da se članovima njegovog kabineta isplati varijabilni dio zarade u iznosu od 50 odsto prosječne neto zarade u državi.

Prema podacima Monstata, prosječna neto zarada u 2024. godini iznosila je 876 eura, što znači da je devet članova Spajićevog kabineta ostvarilo pravo na dodatak od po 438 eura uz decembarsku platu.

Predlog premijera razmatran je na sjednici Vlade održanoj 25. decembra, a saglasnost je zatražena za „devet imenovanih lica u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore“. U dokumentu objavljenom na zvaničnom sajtu Vlade nijesu navedena imena, ali prema dostupnim podacima, Spajićev kabinet čine glavni savjetnik Branko Krvavac, savjetnici Milena Milović, Milica Perišić, Jovana Bojović, Veliša Jovanović, Ljubica Milićević i Ana Dulović, kao i šefica kabineta Tanja Musterović.

U obrazloženju predloga navodi se da je članom 21, stav 1 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru propisano da varijabilni dio zarade, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, pripada zaposlenima koji ostvaruju izuzetne rezultate i pokazuju visok kvalitet rada.

„Uzimajući u obzir navedene odredbe, kao i poseban doprinos unapređenju procesa rada, izuzetno uspješno i kvalitetno izvršavanje radnih zadataka i posebnu efikasnost u radu imenovanih lica, predlažem Vladi davanje saglasnosti za isplatu varijabilnog dijela zarade za devet imenovanih lica u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore, u iznosu od 50 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini“, navodi se u dokumentu.

