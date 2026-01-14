Mještani Botuna i Zete blokirali su danas put Podgorica – Cetinje – Nikšić zbog početka izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i najavili da će slične blokade uslijediti i narednih dana.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Mještani Botuna i Zete okupili su se na kružnom toku Cetinje - Nikšić i blokirali puteve koji vode od Podgorice ka ovim gradovima. Blokada je počela u 15 časova.

Razlog okupljanja je početak izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Mještani su ponovo poručili da neće odustati od zahtjeva.

„Pritisnuli su nas, kao i mene. Iz Vodovoda su mi donijeli račun od 2.700 eura, blokirali su mi i penziju. Hapsili su me i pretresali kuću prije 15 dana. Veliki su pritisci na nas, ali nas nikad neće poraziti, jer mi branimo djecu i unučad, a oni fotelje, papire i projekte“, kazao je jedan od mještana Botuna.

Jedan od mještana je naveo da očekuju reakciju i premijera Milojka Spajića. Navode da se sve dešava spontano, da nemaju vođu i da u hodu odlučuju o daljim koracima, te da sada ne može govoriti o radikalizaciji protesta.

Zbog blokade su stvorene velike saobraćajne gužve, naročito u dijelu grada oko tržnog centra Delta City i u okolini krivog mosta.

Lider DNP-a Milan Knežević da će mještani nastaviti da organizuju blokade dok se nadležni ne urazume i otpočnu razgovore sa mještanima Botuna.

„Mi se izvinjavamo građanima Podgorice, ali mi nismo krivi za blokade, već gradonačelnik Mujović, iako nose neku ljutnju treba da je adresiraju ka njemu. Mi smo prinuđeni da protestvujemo i da branimo pravo na zdravu životnu sredinu. Sigurno da ovi ljudi neće odustati od zahtjeva i da će ovakve blokade biti češće“, kazao je Knežević.