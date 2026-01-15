Stanovnici Zete i danas su nastavili protestne blokade više saobraćajnica, uključujući kružni tok prema mostu Luča i putni i željeznički pravac kroz Bistrice, izražavajući protivljenje izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Izvor: Mondo/Nađa Vujačić

Stanovnici Zete i Botuna danas su organizovali protestne blokade više saobraćajnica, izražavajući nezadovoljstvo zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u tom području. Blokiran je kružni tok u pravcu mosta Luča, kao i putni i željeznički saobraćaj kroz Bistrice, što je dovelo do formiranja duge kolone vozila na mostu.

Protestima mještana u Donjoj Gorici pridružio se i predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović. Stanovnici Botuna su ranije tokom dana na kraće vrijeme obustavili saobraćaj i na kružnom toku na putu između Zete i Podgorice, u blizini logističkog centra Voli.

Okupljeni poručuju da se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u zetskom selu Botun, navodeći da projekat ugrožava zdravlje i kvalitet života lokalnog stanovništva. Asanović je sa protesta u Donjoj Gorici izjavio da je izvjesno da će se blokade nastaviti i u narednom periodu.

Stanovnik Botuna Jagoš Bećirović kazao je da će protesti trajati sve dok se mehanizacija ne ukloni sa gradilišta i dok, kako je naveo, gradska uprava Podgorice ne promijeni pristup rješavanju tog pitanja. On se izvinio građanima Podgorice i Crne Gore zbog saobraćajnih zastoja, naglašavajući da mještani nijesu uzrokovali nastalu situaciju.

Bećirović je za eskalaciju protesta direktno optužio gradonačelnika Podgorice Sašu Mujovića i njegovu administraciju, tvrdeći da se problem pokušava riješiti, kako je rekao, na silovit i neprihvatljiv način. Istakao je da je Mujović naslijedio problem, ali da aktuelni način postupanja ne nailazi na odobravanje mještana.

On je dodao da su blokade organizovane na više lokacija, uključujući Bistrice, Mataguže i Donju Goricu, upozoravajući da su stanovnicima Botuna uskraćena osnovna prava i da se slična situacija, kako je naveo, može desiti i drugim zajednicama.

Bojan Terzić iz zetskog sela Srpska poručio je da mu je žao građana koji trpe posljedice blokada, ali da su mještani prinuđeni da zaštitu zdravlja i života stave ispred svega. Naveo je da se stanovnici tog kraja, prema njegovim riječima, već više od šest decenija suočavaju sa zagađenjem, dok su nadležni organi godinama ostajali nijemi.

Terzić je upitao gdje su političke partije i ekološke organizacije koje se zalažu za zaštitu životne sredine, poručivši da se mještani bore kako ne bi doživjeli sudbinu svojih predaka. Pozvao je studente, privrednike i sve građane koji žele da pruže podršku da se pridruže protestima.