Mujović naveo da radovi u Botunu teku.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Odstupanja od lokacije i gradnje nema i ne može biti, i ako treba da razgovaramo to tome da treba da se izmješta lokacija to je izgubljeno vrijeme i na tome je stavljena tačka, saopštio je Saša Mujović, gradonačelnik Podgorice.

On je naveo da radovi u Botunu teku.

,,Znate i sami da se ne može istog momenta početi sa montažom centralnog prostrojenja, nego se moraju raditi pripremni radovi, formirati gradilište i zaštitna ograda. Mislim da to ide zadovoljavajućom dinamikom tako da sam veoma zadovoljan. Ne bih volio da ovo služi kao slavodobitna poruka, prosto i dalje tvrdim da smo u Botunu, i sa Botunom, apsolunto svi dobintnici. Može neko to da gleda politički, može neko imati loše namjere ali ako mislimo na građane, ako mislimo da dobro građana, onda je Botun velika pobjeda Crne Gore", saopštio je Mujović, prenosi Dan.

On je naveo da je pravo protesta građana osnovno pravo koje on kao gradonačlenik, niti bilo ko, ne može osporiti.

,,Postoje određena pravila kako se protesti najavljuju, sprovede. Odstupanja od lokacije i od gradnje nema. Tu smo ako treba da saslušamo građane ali i da saslušamo i razumijemo građane i da eventualno pojačamo garancije koje smo dali. Spreman sam, iako je to izazvalo negativne reakcije iz Opštine Zeta, da pomognemo poboljšanju infrastrukture u Botunu, da saniramo puteve", poručio je Mujović.