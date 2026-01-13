Oni su najavili će se okupljati svakog dana.

Izvor: Mondo/Nađa Vujačić

Mještani zetskog sela Botun danas su blokirali kružne tokove na Zabjelu i u Donjoj Gorici nezadovoljni zbog gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Oni su najavili će se okupljati svakog dana.

Oni su na oko sat blokirali kružni tok kod salona "Grand" u Donjoj Gorici.

Blokada tog kružnog toka nije billa najavljena.

Oni su prethodno na pola sata blokirali kružni tok kod preduzeća Vodovod u podgoričkom naselju Zabjelo.

Oni se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Na skupu je bilo stotinjak građana.

Na skupu je bio i predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović.

"Nećemo se pomjeriti ni milimetar. Nećemo dozvoliti da se gradi. Ono su toliko puni sebe, neće pregovore. Kad su nas zvali, kazali su da se mora graditi. Moram se zahvaliti svima iz regiona koji su nas zvali i rekli da će kad treba i ako treba, blokirati granične prelaze. Mi smo ljudi koji želimo da živimo normalno - da imamo normalnu vodu i vazduh. Kombinat aluminijuma Podgorica (KAP) je ugrozio ptice, a ne ljude. Neka ga srede, šta ih sprečava. Tri brata od moga djeda su umrli do 50. godine. Nema razgovora u Vladi, nego u Botunu. Ko želi da priča - u Vladu i Glavni grad neće ići. Dosta nas se zaklelo na ovo", kazao je jedan od organizatora blokade, Bojan Terzić iz mjesta Srpska, u Zeti.

Vukašin Stojanović iz Botuna je kazao da će se svaki dan okupljati.

Poslanik i lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević bio je prisutan, ali je kazao da neće davati izjave.