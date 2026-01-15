Mještani Botuna i Park-šume Zagorič danas su blokirali više kružnih tokova u Podgorici, protestujući zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i, kako navode, visokih kamata i sudskih troškova za zemljište. Protesti su najavljeni i narednih dana.

Izvor: Mondo/Nađa Vujačić

Mještani zetskog sela Botun i podgoričkog naselja Park-šuma Zagorič danas su organizovali proteste blokadom više kružnih tokova na području Glavnog grada.

Stanovnici Botuna blokirali su dva kružna toka – jedan na magistralnom putu Podgorica–Cetinje, u naselju Donja Gorica, kao i kružni tok na saobraćajnici između Zete i Podgorice, u blizini logističkog centra Voli. Razlog protesta je protivljenje izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, za koje smatraju da bi ugrozilo životnu sredinu i kvalitet života u tom području.

Istovremeno, mještani naselja Park-šuma Zagorič blokirali su kružni tok u podgoričkom naselju Zlatica, na ulazu za autoput. Oni su protestovali zbog, kako navode, visokih kamata i sudskih troškova koje im je država obračunala za otkup državnog zemljišta na kojem su prije oko dvije decenije izgradili porodične kuće, prenose Vijesti.

Protestanti zahtijevaju ukidanje sudskih troškova i kamata koje su im, prema njihovim tvrdnjama, nametnute tokom postupaka povrata zemljišta. Takođe, traže reviziju odluka kojima su parcele vraćene u privatno vlasništvo, ocjenjujući da je taj proces sproveden nepravedno prema sadašnjim korisnicima zemljišta.

Mještani Park-šume Zagorič najavili su da će blokade kružnog toka u Zlatici nastaviti i narednih dana, svakodnevno u trajanju od pola sata, u periodu od 15 do 15.30 časova.