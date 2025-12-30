Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da, nakon nemilog događaja u Botunu, želi neke odgovore od premijera Milojka Spajića, navodeći da želi da se nađe rješenje, kako ne bi došlo do ugrožavanja mira u državi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer Milojko Spajić odgovara danas na pitanja poslanika, na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu.

“Prvi put od 2020. je bilo intervencije gdje se nisu razbijale blokade nego su građani sa kojima smo se ja i kolega Knežević, Medojević, borili protiv tridesetogodišnjeg režima”.

Istakao je da su blokirane soabraćajnice i željeznički prevoz i da je sada još gore stanje u zemlji.

On je rekao da je bio zagovornik da je bolje bilo štetovati ono što je trebalo, ali da se zadrži mir.

“Nismo izgubili mogućnost da još razgovaramo. Pozivam većinu i opoziciju da nađemo rješenje – da li je to odustajanje, izmještanje spalionice, ne ulazim u to, ali rješenje moramo pronaći”.

“Stojim uz Milana Kneževića da se ispoštuje ono što su odlučili građani Zete. Ovog trenutka je ugrožen mir i stabilnost”, rekao je Mandić.