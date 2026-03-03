Pogledajte scenu sa Kupa Azije u Australiji gdje su fudbalerke Irana bojkotovale himnu svoje države, a selektorka se na to ozarila.

Izvor: YouTube/AFC Asian Cup/Screenshot

Ženska fudbalska reprezentacija Irana odlučila je da učestvuje na Kupu Azije u Australiji, uprkos tome što je dan pred početak turnira počeo novi sukob na Bliskom istoku. Izrael i SAD su tako zajednički bombardovale Iran, ubijen je i vođa Ajatolah Ali Hamnei, a fudbalerke su pod velikim pritiskom javnosti i njihov svaki potez je pod lupom.

Tako je, bar prema informacijama zapadnih medija, režim u Iranu zaprijetio fudbalerkama da moraju da otpjevaju himnu svoje zemlje na Kupu Azije u Australiji - što su na kraju one odbile. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pred početak utakmice u Gold Koustu, gradu na istoku Australije, praktično niti jedna fudbalerka nije pjevala himnu Irana. Na snimku se takođe vidi i da su neke od njih pričale tokom intoniranja himne, dogovarajući se oko nekih drugih stvari, dok se u jednom trenutku u kadru pojavila i selektorka Marzijef Jafari.

Ona se nasmijala, kao da odobrava potez svojih fudbalerki, a o ovoj temi ni ona - ni igračice - nisu potom govorile. Doživjele su inače poraz od 3:0, dok su uoči meča odbile da pričaju o političkoj situaciji u Iranu.

Na tribinama je inače bilo oko 3.000 navijača, a pojedini su mahali i zastavom Irana koja je bila na snazi do 1979. godine pred Islamsku revoluciju u ovoj zemlji. Za sada, niko iz Fudbalskog saveza Irana se nije oglasio na ovu temu, što je i teško očekivati s obzirom na situaciju u zemlji.

Da li je bojkot zbog ubijene fudbalerke?

Iranska fudbalerka Zahra Azadpur ubijena je iz vatrenog oružja 9. januara tokom protesta u Karadžu, u blizini Teherana. Radi se o fudbalerki koja je igrala u fudbalskoj ligi Irana i bila je pozvana na pripreme državnog tima pred Azijski kup u Australiji, a za koju su ostale reprezentativke bile vezane.

Britanski mediji spekulišu da je jedan od razloga zašto fudbalerke Irana nisu htjele da pjevaju himnu svoje zemlje upravo i smrt njihove saigračice, za koju optužuju aktuelni režim.