Uprava policije je zvanično saopštila da su priveli 54 osobe sa protesta u Botunu, a da će nakon prikupljanja obavještenja biće pušteni.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Iz Uprave policije nezvanično je rečeno da je Milan Knežević napustio policijsku "maricu" na isti način na koji je ušao u to vozilo.

Iz policije ranije nezvančino rečeno da je Knežević samovoljno ušao u "maricu", jer nisu ni namjeravali da ga privode.

Uprava policije je zvanično saopštila da su priveli 54 osobe sa protesta u Botunu, a da će nakon prikupljanja obavještenja biće pušteni.