U slučaj su, dodaju, uključeni nadležno tužilaštvo i policija, sa kojima je od prvog dana škola uspostavila punu saradnju i koordinaciju.

Izvor: MONDO/Milica Mrvaljević

Povodom informacije koja su pojavila u javnosti da je uhapšen prosvjetni radnik zbog seksualnog uznemiravanja učenika, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obavještava javnost da su se prve sumnje u vezi sa konkretnim slučajem pojavile 19. februara, nakon čega je škola iste večeri uspostavila komunikaciju sa Ministarstvom, kao i sa nadležnim organima.

“Od trenutka prijema informacije postupljeno je bez odlaganja i u skladu sa svim važećim propisima i procedurama. Nastavnik na kojeg su se sumnje odnosile odmah je suspendovan sa rada, kako bi se obezbijedila potpuna zaštita učenika i nesmetano vođenje daljeg postupka”, navode iz ovog resora.

U slučaj su, dodaju, uključeni nadležno tužilaštvo i policija, sa kojima je od prvog dana škola uspostavila punu saradnju i koordinaciju.

Ministarstvo je, poštujući principe zakonitosti, odgovornosti i zaštite prava djece, u komunikaci sa školom preduzelo sve mjere kako bi nadležni organi prikupili relevantne činjenice i sproveli postupak u skladu sa zakonom.

“Kompletna komunikacija i dalja istraga vođene su uz poseban senzibilitet, imajući u vidu izuzetnu osjetljivost pitanja, a prioritet svih uključenih institucija bila je i ostaje zaštita djece”, ističu.

Podsjećaju da je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija kroz izmjene Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju prvi put eksplicitno definisalo zabranu svakog oblika nasilja u obrazovnim ustanovama, kao i da je utvrđena obaveza pokretanja prekršajnog ili krivičnog postupka protiv počinioca.

“Zakonom je propisano je da nastavniku protiv kojeg je podnijeta prijava za seksualno uznemiravanja učenika ili zaposlenog, direktor može privremeno zabraniti izvođenje obrazovno-vaspitnog rada do okončanja postupka. Na ovaj način se dodatno doprinosi obezbjeđivanju uslova za zaštitu od svih oblika nasilja i zlostavljanja u ustanovama”, ističu.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija nastaviće da u potpunosti sarađuje sa nadležnim organima, uz dosljedno poštovanje zakonskih procedura i interesa djece.