Uvažavajući solidarnost koju su određeni političari iz regiona brzometno izrazili prema svojim prijateljima i saborcima u Crnoj Gori koji su navodno uhapšeni, moram istaći da je ta solidarnost bazirana na dezinformaciji, naveo je potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović.

On je reagovao na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je na društvenoj mreži Instagram saopštio da je u Crnoj Gori uhapšen lider Demokratske narodne partije i "važnije od toga, lider srpskog naroda" Milan Knežević", te poručio da će uvijek biti uz njega kao prijatelj.

Ivanović je istakao da ovo što je saopštio Vučić nije tačno.

"Naime, njihov saborac i prijatelj nije uhapšen, nego je svojom voljom, ničim izazvan, ušao u policijsku 'maricu' s namjerom da u njoj i ostane. I ne samo što nije uhapšen, nego je i odbio eksplicitne pozive policajaca da iz 'marice' izađe, upravo zato što nije uhapšen. Stoga je važno da naši prijatelji iz okruženja na unutrašnja dešavanja u Crnoj Gori reaguju, ako već moraju, na osnovu tačnih i provjerenih informacija", zaključio je Ivanović.