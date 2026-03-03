Suđenje biznismenu Aleksandru Mijajloviću, odgođeno je danas u Višem sudu u Podgorici za 11. mart.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

To je odlučilo specijalno vijeće sudije Borisa Bulatovića.

Osim Mijaloviću, sudi se i ostalim okrivljenima. Sudija je rekao da su spojene tri optužnice.

Razlog odgađanja je taj što je sutkinja Ana Delić, prije početka suđenja zatražila od predsjednika vijeća prekid suđenja zbog konsultacije.

"Vijesti" saznaju da postoji mogućnost da se sutkinja Delić izuzme iz postupanja u ovom predmetu, jer je moguće da je u srodstvu sa nekim od optuženih.

Advokat Zoran Piperović, branilac Mijajlovića izjavio je novinarima da nema dokaza protiv njegovog branjenika.

"Stiče se utisak da neko drugi, ko je van struktura bezbjedonosnog sektora odlučuje ko će biti uhapšen", rekao je Piperović.

U ovom slučaju je u decembru prošle godine, vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo tri optužnice Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), koje su polovinom septembra prošle godine spojene u jednu, kako bi se donijela jedinstvena odluka o ulogama kriminalne organizacije u švercu tovara cigareta preko Luke Bar, pišu Vijesti.

SDT je tada pojasnilo da se radi o prodaji cigareta na teritoriji Crne Gore, koje su prethodno dopremljene i uskladištene u Slobodnu carinsku zonu Luke Bar, a radi se o količini ne manjoj od 151.128 paketa cigareta koje nijesu upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda, a u koji se upisuju cigarete koje se nalaze u promet na domaćem tržištu, pa je tako neplaćanjem carina, akciza i poreza budžetu Crne Gore nanijeta višemilionska šteta.

SDT je tada takođe saopštilo je da je Viši sud potvrdio optužnicu protiv osam optuženih - Aleksandra Mijajlovića, Dejana Jokića, Zorana Žutog Đukanovića, Goluba Vojinovića, Dragana Backovića, Milenka Miće Rabrenovića, Radoja Rabrenovića i Mirka Mijuškovića, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Tom optužnicom, okrivljeni Mijajlović, Đukanović, Rabrenović su optuženi i za produženo krivično djelo krijumčarenje, a Jokić, Radoje Rabrenović i Mujušković za dva produžena krivična djala krijumčarenje.

Vojinoviću se na teret stavljaju tri produžena krivična djela krijumčarenje i dva krivična djela pranje novca, a optuženom Backoviću i zloupotreba službena položaja i dva krivična djela pranje novca.

"Predmet optužnice je to što je optuženi A.M., sa nepoznatim licem, u periodu od 2019. do 2021. godine, u Crnoj Gori, organizovao kriminalnu organizaciju čiji pripadnici su postali ostali optuženi i druga, za sada nepoznata lica, sa ciljem da se bavi krijumčarenjem neocarinjenih cigareta iz slobodne carinske zone Luke Bar i njihovom prodajom, prikrivanjem i rasturanjem na teritoriji Crne Gore i drugih zemlja, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, ali i pranjem tako stečenog novca", piše u saopštenju SDT.

Rješenjem Višeg suda od 19. septembra u jedan predmet je spojena i optužnica SDT-a, koja je podignuta protiv optuženih Marinka Koprivice i Srđana Jokića, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje.

"Predmet optužnice je da su optuženi M.K. i S.J., tokom 2020. i 2021. godine, postali članovi kriminalne organizacije koju je sa nepoznatim licem, u periodu od 2019. do 2021. godine, u Crnoj Gori, organizovao okrivljeni A.M., a čiji pripadnici su postali i okrivljeni: D.J., Z.Đ., G.V., D.B., M.R., R.R. i M.M., i druga, za sada nepoznata lica, sa ciljem da se bavi krijumčarenjem neocarinjenih cigareta iz slobodne carinske zone Luke Bar i njihovom prodajom, prikrivanjem i rasturanjem na teritoriji Crne Gore i drugih zemlja, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, ali i pranjem tako stečenog novca", navodi SDT.

Optuženi Koprivica i Jokić se optužnicom terete i da su se, kao pripadnici kriminalne organizacije, u dužem vremenskom periodu, bavili krijumčarenjem velike količine cigareta na teritoriji Crne Gore.

U isti predmet je spojena i optužnica Kt-S broj 113/25, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv devet optuženih - Veska Petranovića, Dejana Jokića, Dražena Vukadinovića, Branka Ćelića, Davora Lukačevića, Marka Đurišića, J.M. i R.O. zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. i ostalih, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, prenose Vijesti.

Optužnicom su obuhvaćeni D.J., D.V.2, D.V., J.M., B.Č., R.O., D.L. i M.K, a J.M. i R.O. su optuženi za produženo krivično djelo krijumčarenje.

"Optuženima se stavlja na teret da su, u periodu od sredine 2019. do kraja oktobra 2020. godine, postali pripadnici kriminalne organizacije koju je u Crnoj Gori organizovao okrivljeni V.P., a koja se kontinuirano bavila prodajom, rasturanjem i prikrivanjem neocarinjenih cigareta nabavljanih u inostranstvu", navodi SDT.