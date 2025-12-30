Kako se dodaje u saopštenju, u toku je prikupljanje obavještenja na okolnosti događaja od svih lica, a o čemu je upoznat ODT u Podgorici, nakon čega će pomenuta lica biti puštena bez zadržavanja.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Uprava policije saopštila je da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica prikupili obavještenja od svih osoba koje su dovedene u tu policijsku stanicu, a koje su danas u Botunu, na mjestu gdje je predviđena izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, onemogućile službenicima Komunalne policije izvršenje službene radnje i odbile da postupe po naređenjima službenika Uprave policije.

"Sva lica su puštena bez zadržavanja. Takođe, poslanik Milan Knežević napustio je svojevoljno policijsko vozilo za grupni prevoz lica u koje je prethodno, na isti način, samoinicijativno ušao", saopštila je policija.

Prethodno su saopštili da su u stanicu policije dovedene 54 osobe i da je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici upoznato da je u toku prikupljanje obavještenja na okolnosti događaja.