Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je, "zbog nemilih dešavanja u Botunu i Zeti", zatražio hitno održavanje Savjeta za odbranu i bezbjednost.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Istakao je da je uspostavio kontakt sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, koji je, podsjeća Mandić, ranije bio zakazao nastavak sjednice Savjeta za danas u 13 sati.

"Tražio sam da se ta sjednica održi što je moguće prije, nažalost, još nisam uspostavio direktnu komunikaciju sa predsjednikom Vlade, gospodinom Spajićem, kojem sam takođe želio da prenesem ovo. O ovome što se desilo u Botunu treba da popričamo mi u Savjetu za odbranu i bezbjednost, a svakako da imaju i nadležna tijela Vlade koja se mogu pozabaviti ovim velikim problem", kazao je Mandić u video-poruci.

Poručuje da su Crnoj Gori potrebni mir, stabilnost i dobra rješenja.

"Vjerujem da ćemo nakon razgovora, nakon svih informacija koje dobijemo, moći da kažemo da smo pronašli neko rješenje za ovu krizu koju danas imamo u Crnoj Gori".