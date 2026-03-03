Hercegnovska policija podnijela je, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, krivičnu prijavu protiv J.R. (24) zbog sumnje da je, kao zaposlena u sportskoj kladionici, nanijela štetu kompaniji preko 167.000 eura, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti 'Jug', Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi su u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici podnijeli krivičnu prijavu protiv J.R. (24) zbog sumnje da je izvršila krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju na štetu privrednog subjekta u kojem je zaposlena", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Kako javljaju iz policije, sumnja se da je J.R. počinila krivično djelo koje joj se stavlja na teret na način što je kao radno angažovana na poslovima operatera u poslovnoj jedinici jedne sportske kladionice u Herceg Novom, zloupotrijebila svoj položaj i izvršila više desetina uplata novca elektronskim putem na korisnički nalog jednog lica iz Herceg Novog u ukupnom iznosu od 167.339 eura, a za koje uplate J.R. nije primila novac.

IZ UP dodaju da, uplaćujući novac koji zapravo nije primila pričinila je štetu kompaniji u kojoj je bila zaposlena, u navedenom iznosu.

"Ona je, svakodnevno, u periodu od 1. do 19. novembra 2025. godine, bez znanja i odobrenja nadređenih, zloupotrebom položaja u pogledu mogućnosti uplate novca igračima koji imaju korisničke naloge registrovane kod ovog privrednog subjekta, izvršila više uplata novca elektronskim putem na korisnički nalog jednog lica u gore navedenom ukupnom iznosu i na taj način pričinila štetu privrednom subjektu u kojem je bila radno angažovana", zaključuje se u saopštenju UP.