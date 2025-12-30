Građani Zete blokirali su kružni tok prema Aerodromu Podgorica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Oni su poručili da su odlučni da neće odblokirati kružni tok dok uhapšeni u Botunu ne budu pušteni na slobodu i dok mašine ne budu uklonjene sa parcele.

"Neka nas hapse, 300 će uhapsiti, novih 300 će doći", poručuju, kako javljaju Vijesti.

Naglasili su da će tek nakon ispunjenja njihovih zahtijeva biti spremni za pregovore.

Aerodrom Podgorica obavijestio je putnike koji danas putuju da su na prilazu tom aerodromu, kao i na širem području tog poteza, prisutne pojačane saobraćajne gužve, što može dovesti do usporenog kretanja vozila i dužeg vremena putovanja.

Zamolili su putnike da krenu ranije ka aerodromu i da, ukoliko je moguće, koriste alternativne putne pravce, kako bi na vrijeme stigli do zgrade aerodroma i nesmetano obavili procedure prijave za let.