Uprava policije oglasila se povodom jutrošnje akcije u Botunu

Izvor: MONDO/Balša Janković

“Službenici Uprave policije su, danas postupali u skladu sa članom 34 Zakona o unutrašnjim poslovima, na pružanju asistencije Komunalnoj policiji Glavnog grada i postupali na profesionalan i krajnje tolerantan i trpeljiv način”, naveli su u saopštenju.

Dodali su da je sve bilo uz poštovanje najvećih međunarodnih standarda u postupanju, u prisustvu predstavnika medija i službenika Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije, Savjeta za građansku kontrolu rada policije, i ovom prilikom omogućili Komunalnoj policiji i nadležnim službama da preduzmu aktivnosti iz svojih nadležnosti.

“Ovom prilikom je Policija upotrijebila najblaže sredstvo prinude kojim je omogućeno izvršenje službenog zadatka, uz maksimalan stepen senzibiliteta u postupanju prema građanima i isključivo u skladu sa zakonom”, zaključuju iz UP.