Počelo je redovno proljećno zasijedanje Skupštine Crne Gore na Cetinju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iako je, po poslovniku, sjednicom trebalo da predsjedava predsjednik Skupštine Andrija Mandić, to se nije desilo. On se nije pojavio, pa je sjednicu vodio potpredsjednik Skupštine Mirsad Nurković.

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša istakao je da je po poslovniku današnjom sjednicom trebalo da predsjedava Andrija Mandić, te da je on trebao da predloži tačke dnevnog reda.

“To što predsjednik parlamenta izbjegava da predsjedava Skupštinom na Cetinju to govori o njemu. Ako nastavite da na ovaj način vodite ovu sjednicu poslanici ES neće zbog nepoštovanja poslovnika glasati da se utvrdi dnevni red na ovaj način”, kazao je Mugoša.

Prva sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2026. godini, 03.03.2026. Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore

Podsjećamo, prvu proljećnu sjednicu Skupštine tokom prošle godine Mandić je umjesto na Cetinju, održao u Podgorici.

Ova odluka je došla nakon što je godinu ranije predsjednik Skupštine Andrija Mandić proglašen nepoželjnim na Cetinju, a iz tog grada su mu upućivani apeli da se izvini za pojedine izjave koje je u novijoj prošlosti imao o Cetinju i žiteljima tog grada.

Naime, Mandiću je Skupština Cetinja zatražila javno izvinjenje zbog, kako su obrazložili, dugogodišnjih napada na ugled grada i građana.

“Sve dok ne uputi javno izvinjenje, jednoglasan stav je da Andrija Mandić nije dobrodošao na Cetinje”, navodi se u zaključku, koji su na sjednici 7. novembra 2024. godine podržali odbornici tamošnje vlasti i opozicije, piše CdM.

Cetinjska Skupština se odlučila na ovaj korak jer nema zakonska ovlašćenja da ga proglasi za personu non gratu, što je tražio poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Oskar Huter.

Mandić je osporavao status koje Cetinje ima zbog svog političkog, istorijskog i kulturnog značaja za Crnu Goru i njenu nezavisnost.

Poručivao je da Cetinje ne zaslužuje status prijestonice i da je značajno “samo zbog toga što se u njemu rodio (srpski kralj) Aleksandar Karađorđević”.

Njegova partija je jednom prilikom poručila da “među Cetinjanima ima ljudske sitneži, moralne bijede i sirotinje”.

Mandić je takođe građane Cetinja i Crne Gore koji su protestovali protiv ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve (SPC) Joanikija u Cetinjskom manastiru 5. septembra 2021. nazvao “zečevima sa Belvedera”.