Novica Pejović podnio ostavku na sve funkcije u Demokratskoj Crnoj Gori, kao i na mjesto odbornika u SO Zeta, prenose Vijesti.

Izvor: Promo/Demokratska Crna Gora

Predsjednik kluba odbornika Demokrata - Zeta, Novica Pejović saopštio je da podnosi ostavku na sve funkcije u Demokratskoj Crnoj Gori i na mjesto odbornika u Skupštini opštine Zeta.

“Kao lokalni funkcioner Zete i funkcioner Demokrata obavještavam, prije svega javnost Zete, a vezano za današnju intervenciju policije u Botunu, da podnosim ostavku na sve funkcije u Demokratskoj Crnoj Gori, kao i na mjesto odbornika u SO Zeta”, kazao je Pejović “Vijestima”.