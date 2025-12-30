Nakon više upozorenja Botunjanima da oslobode lokaciju predviđenu za gradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda policija je jutros krenula u akciju i počela da ih hapsi.

Izvor: Instagram/ buducnostsrbijeav/Screenshot

Nakon što je jedan od komandira rekao Kneževiću da prema njemu i ženama neće preduzimati nikakvu aktivnost, poručivši: "Završili smo". Knežević je replicirao: "Niste bogami završili, idemo i mi s našim Botunjanima", nakon čega je dobrovoljno otišao u policijski kombi.

"Danas je u Crnoj Gori uhapšen lider Demokratske narodne partije, i važnije od toga, lider srpskog naroda Milan Knežević", izjavio je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.

"Branio je volju naroda iskazanu na referendumu. U teškim trenucima, uvek sam bio i biću uz svoje prijatelje. Milan to jeste i ponosim se našim drugarstvom i nadam se da će uskoro biti na slobodi", objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.