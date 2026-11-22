Endi Marej se prisjetio finala Završnog mastersa 2016, kada je pobijedio Novaka Đokovića i postao najbolji teniser svijeta.

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Endi Marej (39) se prisjetio velikog finala Završnog mastersa 2016, kada je pobjedom nad Novakom Đokovićem osvojio titulu i prvi put u karijeri postao najbolji teniser svijeta. Britanac je otkrio i šta mu je srpski as rekao prilikom pozdrava na mreži, neposredno po završetku meča, a lijep gest najboljeg svih vremena ostao je u posebnom sjećanju.

"Ne znam tačno koje je riječi upotrijebio, ali Novak je takav. U takvim situacijama umije da bude veoma dostojanstven u porazu. Rekao mi je nešto poput: 'Čestitam ti, zaslužio si ovo, veoma naporno si radio za to'", prisjetio se Marej razgovora sa Đokovićem.

Britanac je istakao da je i sam želio da pokaže veliko poštovanje prema rivalu, koji je godinama dominirao svjetskim tenisom. Iako su se borili za prvo mjesto na ATP listi na kraju godine, Đoković je, prema Marejevim riječima, još jednom pokazao da umije da bude gospodin i kada izgubi.

"I ja sam mu rekao da ga izuzetno poštujem i da cijenim sve što je postigao. Čak i u takvom trenutku, kada smo se borili za prvo mjesto na kraju godine, a poraz je za njega sigurno bio težak, pokazao je veliko dostojanstvo", ispričao je Marej.

Marej pobijedio Đokovića i preuzeo prvo mjesto na svijetu

Njih dvojica su se 2016. tokom čitave sezone smjenjivala u borbi za vrh ATP liste, a odluka o tome ko će godinu završiti kao najbolji teniser svijeta pala je upravo u Londonu. U finalu Završnog mastersa Marej je pred domaćom publikom u dvorani O2 savladao Đokovića 6:3, 6:4 i tako stigao do najvećeg priznanja u karijeri.

"Za mene je to bila nevjerovatna pobjeda. Završiti godinu na prvom mjestu, pobijediti najboljeg igrača svih vremena i sve to uraditi u Londonu bilo je nešto posebno. Zaista smo mnogo radili da bismo došli do toga", rekao je Britanac.

Marej se prisjetio i završnog poena, kojim je stavio tačku na meč. Đoković nije uspio da iskoristi drugi servis rivala, poslao je ritern van terena i tako omogućio Britancu da proslavi osvajanje trofeja.

"Došli smo do meč-lopte. Sjećam se da sam bio veoma nervozan. Novak je, naravno, poznat po tome što se vraća u mečeve čak i u takvim situacijama. Bio sam i iscrpljen, jer sam u polufinalu igrao tri seta, a odlučujući sam dobio rezultatom 7:6. Zaista sam se nadao da ću finale završiti u dva seta", prisjetio se Marej.

"Nervoza je bila ogromna. Imao sam sreće, odservirao sam prilično prosječan drugi servis, a on je promašio ritern. Kada se danas osvrnem na taj trenutak i razmislim protiv kakvog igrača sam se borio, shvatam koliko je to veliko dostignuće. Veoma sam ponosan na to", dodao je nekadašnji britanski teniser.

Marej 41 nedjelju bio najbolji na svijetu

Endi Marej je na prvom mjestu ATP liste ostao 41 nedjelju. Uspio je da zadrži vrh sve do avgusta 2017, kada ga je zbog povrede kuka naslijedio Rafael Nadal. Britanac se više nikada nije vratio na prvo mjesto, a sedam godina kasnije završio je profesionalnu karijeru, nakon brojnih problema sa povredama.

Na vječnoj listi tenisera prema broju nedjelja provedenih na prvom mjestu ATP liste Marej zauzima 16. poziciju. Ispred njega su Gustavo Kuerten sa 43 nedjelje, Džim Kurijer sa 58 i Karlos Alkaraz sa 66, dok je iza njega ostavio Iliju Nastasea sa 40, Matsa Vilandera sa 20 i Danila Medvedeva sa 16 nedjelja.

Marej je i dalje jedini britanski teniser koji je od uvođenja ATP rangiranja 1973. uspio da stigne do prvog mjesta. Trenutno je najbolje rangirani Britanac Artur Feri, koji zauzima 32. poziciju na svijetu i zaostaje 7.813 bodova za vodećim Aleksanderom Zverevom.

(MONDO)