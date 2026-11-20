Novak Đoković boravi u Beogradu, gde se susreo sa Vladom Georgievim, a pjevač je fotografiju sa teniserom iskoristio i da najavi predstojeće koncerte u Areni.

Izvor: Instagram

Novak Đoković trenutno boravi u Beogradu, gde se tokom posete susreo sa brojnim poznatim ličnostima. Među njima je i pjevač Vlado Georgiev, koji se danas pohvalio zajedničkom fotografijom sa najboljim srpskim teniserom.

Njih dvojica su pozirali nasmijani pred kamerom, a pažnju je privukla i razlika u njihovom stajlingu. Dok se Novak odlučio za opuštenu kombinaciju i trenerku, Vlado je odabrao elegantno crno izdanje.

Georgiev je iskoristio priliku da podsjeti pratioce i na svoje predstojeće nastupe u Beogradskoj areni, pa je uz fotografiju sa Đokovićem napisao:

"Samo GOSPODSKI! Ne zaboravite Gospodski u Areni - 4. i 5. decembar".