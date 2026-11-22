Promjena imena bila je jedan od otvorenih bilateralnih zahtjeva Hrvatske u okviru evropskih integracija Crne Gore.

Izvor: Vaterpolo savez Crne Gore/Instagram

Sa Gradskog bazena u Kotoru uklonjena je tabla sa imenom proslavljenog kotorskog vaterpoliste Zorana Džimija Gopčevića, čime je zvanično sprovedena odluka Vlade Crne Gore o promjeni naziva ovog sportskog objekta, piše „Pobjeda“.

U skladu sa izmjenama Zakona o sportu i odlukom Vlade od 19. oktobra 2026. godine, bazen će ubuduće nositi naziv „Gradski bazen – Petar II Petrović Njegoš“.

Promjena imena bila je jedan od otvorenih bilateralnih zahtjeva Hrvatske u okviru evropskih integracija Crne Gore. Zvanični Zagreb protivio se prethodnom nazivu zbog navoda o Gopčevićevoj ulozi čuvara u logoru Morinj 1991. godine.

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić ranije je izrazio nezadovoljstvo predlogom da bazen ponese ime Petra II Petrovića Njegoša. Ocijenio je da je takvo rješenje, umjesto da produbi vezu grada sa velikim pjesnikom, postalo predmet poruge u kotorskoj javnosti.

Jokić je tim povodom ministru sporta i mladih Zoranu Jojiću uputio zahtjev za davanje saglasnosti na promjenu naziva bazena. Opština je predložila da objekat umjesto naziva „Gradski bazen – Petar II Petrović Njegoš“ ubuduće nosi ime „Zimski bazen Kotor“.

Obrazlažući inicijativu, Jokić je naveo da je dosadašnje imenovanje izazvalo probleme u odnosima sa drugim državama, otvorilo osjetljiva pitanja i dovelo Kotor u neprijatnu situaciju.

Prema njegovim riječima, naziv bazena izazvao je međudržavne nesuglasice i mogao značajno usporiti proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

„Naša mukom stečena i obnovljena prijateljstva su, ne našom voljom, nakon imenovanja bazena razvrgnuta, naše pravo da donosimo odluke zasnovane na činjenicama dovedeno u pitanje i, što je najbolnije od svega, najveći vaterpolista našeg grada i zasigurno jedan od najprimjerenijih građana izveden na javno suđenje bez prava na odbranu i istinu“, naveo je Jokić.

On je istakao da je situacija u kojoj se našao Kotor posebno osjetljiva, imajući u vidu istorijsku ulogu grada kao vrata Crne Gore prema Evropi i svijetu.

Dodao je da je Zoran Džimi Gopčević, kako smatra, posthumno, pod političkim pritiscima i primjenom prava jačeg, doveden u poziciju optuženog, bez stvarne mogućnosti da iznese svoju odbranu.

„Imajući u vidu ove činjenice, iako teška srca, prihvatili smo unaprijed odluku da se ime bazena u Kotoru promijeni“, naveo je predsjednik Opštine.

Jokić je podsjetio da je 19. oktobra 2026. godine, nakon što je Ministarstvo zatražilo spisak naziva sportskih objekata, predložio da bazen dobije naziv „Zimski bazen Kotor“.

Kako je istakao, očekivao je da će ministar uvažiti osjetljivost situacije i predlog lokalne uprave, čime bi se, prema njegovom mišljenju, izbjegla dodatna neprijatnost i uvažile sve okolnosti.