Novak Đoković je sa Marijanom Zlopašom u Beogradu zapjevao čuveni hit Džeja Ramadanovskog.

Izvor: Printscreen/Instagram/marijanazlopasa

Novak Đoković je u Beogradu, uživa i odmara po završetku teniske sezone. Tako je iskoristio vrijeme i da posjeti jedan klub u srpskoj prijestonici i tamo je dospio u centar pažnje. Lijepa pjevačica Marijana Zlopaša ga je pozvala da joj se pridruži na bini.

Srpski as je prihvatio poziv, izašao je i sa njom zapjevao čuveni hit Džeja Ramadanovskog "Nijedne usne se ne ljube same". Dobio je veliki aplauz kada je izlazio na podijum, pozdravio se i sa cijelim bendom, pa zapjevao.

Vidi se da je uživao u svemu tome i da mu prija opuštanje od tenisa i prijatna atmosfera. Imao je prije toga i srdačan susret sa Vladom Georgijevim.

Ko je Marijana Zlopaša?

Marijana Zlopaša je pjevačica koja je diplomirala džez pjevanje na Akademiji lijepih umjjetnosti i prve nastupe imala je na festivalima "Pjesma Mediterana", "Sunčane skale" i "Beovizija". Prvi album objavila je 2010. godine.

Najpoznatije pjesme su joj "Samo da si tu" i "Katanac". Ona je sestra glumice Milene Vasić, u braku je sa Ilijom Nikitovićem i imaju troje djece, tri ćerke.