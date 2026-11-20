Rafael Hodar završava sezonu na ATP finalu bez pobjede, pridružujući se Đokoviću i Medvedevu u negativnom rekordu debitanta.

Izvor: Wally Nell / Zuma Press / Profimedia

Rafael Hodar, poznat i pod nadimkom "Novi Rafa", je završio sezonu na ATP finalu u Torinu bez pobjede, čime se našao u društvu Novaka Đokovića, Danila Medvedeva i Bena Šeltona. Sva četvorica su doživjela poraz u sva tri meča tokom svog debitantskog nastupa na završnom turniru sezone, pa samim tim čine poseban negativni rekord.

Za Hodara je to posebno bolan kraj godine u kojoj je napravio veliki iskorak i ostvario sezonu za pamćenje. Ipak, u konkurenciji osmorice najboljih tenisera u prethodnih 11 mjeseci nije uspio da stigne do trijumfa, pa je takmičenje u Torinu završio u grupnoj fazi.

Stopama Novaka Đokovića

"Novi Rafa" nije uspio da izbjegne sudbinu koju su prije njega doživjela neka od najvećih imena svjetskog tenisa. Na svom prvom ATP finalu odigrao je tri meča i sva tri izgubio. Isti učinak imao je Danil Medvedev kada je debitovao 2019, dok je Ben Šelton prošle godine takođe završio takmičenje sa skorom 0-3.

Na toj listi nalazi se i Novak Đoković. Srpski as je 2007. debitovao na završnom turniru sezone, ali tada nije uspio da prođe grupu. Redom su ga savladali Rafael Nadal, David Ferer i Rišar Gaske.

Hodar sada dijeli ovu statistiku sa četvoricom slavnih tenisera, ali postoji jedan podatak koji mu može biti posebno zanimljiv.

Đoković i Medvedev pokazali šta slijedi

Novak Đoković i Danil Medvedev uspjeli su da naprave veliki preokret nakon neuspešnog debija. Obojica su već pri sljedećem nastupu na ATP finalu osvojila titulu. Đoković je poslije poraza u grupnoj fazi 2007. već naredne godine otišao do kraja. Medvedev je isto uradio nakon debija 2019, kada je naredne sezone osvojio završni turnir.

Ben Šelton još ima priliku da ponovi njihov podvig, dok će Hodar morati da sačeka novu priliku za nastup na završnom turniru.

Đoković rekorder ATP finala

Najbolji teniser svih vremena Novak Đokovićev je neprestano pisao istoriju ovog sporta. Njegov neuspješan debi danas djeluje gotovo nestvarno kada se pogleda šta je kasnije uradio na ovom turniru, a ako tome dodamo i nevjerovatnih 24 grend slem titula...

Srbin je prvu titulu osvojio 2008, a zatim je napravio istorijsku seriju od 2012. do 2015. kada je osvojio četiri uzastopna izdanja ATP finala. Poslije nekoliko godina bez trofeja, u kojima je gubio finala od Endija Marija i Aleksandera Zvereva, Đoković se vratio na vrh 2022. Titulu je odbranio i godinu dana kasnije.

Sa ukupno sedam trofeja, Đoković je najuspješniji teniser u istoriji završnog turnira sezone. Iza njega je Rodžer Federer sa šest titula. Đoković je i ove godine želio da se nađe u Torinu, ali je ostao bez plasmana na ATP finale nakon ranog ispadanja u Parizu.