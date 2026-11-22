Veliki šok za minhenski Bajern: engleski napadač i dobitnik Zlatne lopte Hari Kejn (33) uspješno je operisan u noći sa petka na subotu nakon teške povrede koju je zadobio u utakmici Bundeslige protiv Kelna (1:1).

Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Kejn je u petak, 20. novembra, već u prvih 20 minuta morao da napusti teren. On se povrijedio u duelu sa defanzivcem Kelna Joelom Šmidom u šesnaestercu, kada je nezgodno izvrnuo lijevi skočni zglob. Klub je nakon utakmice potvrdio tešku dijagnozu - riječ je o rupturi u lijevom skočnom zglobu.

Operativni zahvat je obavljen još tokom noći i prošao je uspješno, saopšteno je iz redova bavarskog giganta, a engleski golgeter sada kreće sa procesom rehabilitacije.

Sportski direktor Bajerna Maks Eberl izjavio je njemačkim medijima da će Kejn sa terena odsustvovati oko tri mjeseca, što znači da se povratak kapitena reprezentacije Engleske očekuje najranije sredinom ili krajem februara 2027. godine.

Sam Kejn oglasio se iz bolničkog kreveta porukom na društvenim mrežama u kojoj je izrazio razočaranje, ali i optimizam pred oporavak.

"Usponi i padovi života! Očigledno sam veoma razočaran zbog ove povrede, ali kao i uvijek, to je prilika da pokažem otpornost i napredak u 2027. godini. Vratiću se svjež i spreman za odlučujuću fazu sezone! 'Teška vremena ne traju, tvrdi ljudi traju' – to mi je rekao moj prijatelj Julijan Edelman. Hvala svima na porukama podrške! Sve je u redu", poručio je Kejn.

The highs and lows of life! Obviously very disappointed to get this injury but as always it’s an opportunity to show resilience and improvement going into 2027. I’ll be back fresh and ready to go for the business end of the season! “Tough times don’t last, tough people do” - my guy @Edelman11 told me this one!Thank you for all the messages! Alles gut! ❤️ — Harry Kane (@HKane)November 21, 2026

Bajern se već suočava sa brojnim kadrovskim problemima i povredama u ofanzivnom dijelu tima, pa će izostanak prvog strijelca predstavljati ogroman udarac za ekipu Vinsenta Kompanija u nastavku sezone.

(MONDO)