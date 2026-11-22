Muška seniorska karate reprezentacija Crne Gore ostvarila je istorijski uspjeh osvojivši titulu svjetskog prvaka na ekipnom Svjetskom prvenstvu, koje je održano u kineskom gradu Hangdžou.

Izvor: Karate savez Crne Gore

Crnogorski karatisti su u velikom finalu savladali selekciju Turske rezultatom 3:2, čime su se popeli na svjetski tron. Pobjede za našu reprezentaciju ostvarili su Nemanja Mikulić, Vuk Vučinić i Mihailo Gojaković, koji je donio odlučujući poen. Pri rezultatu 2:2 u pobjedama, Gojaković je savladao turskog protivnika i osigurao Crnoj Gori šampionsku titulu.

„Ovaj podvig kruna je izvanrednog nastupa izabranika selektora Nenada Vojinovića i trenera Slađana Mikulića tokom cijelog šampionata“, saopšteno je iz Karate saveza Crne Gore.

Put do zlatne medalje nije bio lak. Crnogorska reprezentacija je grupnu fazu završila na drugom mjestu, ostvarivši pobjede protiv Alžira (3:2), domaćina Kine (3:1) i Australije (4:1), dok je poražena od Irana (0:5).

U četvrtfinalu je uslijedio trijumf nad Jordanom (3:1), a potom i pobjeda protiv Rusije (3:1) u polufinalu. U velikom finalu naši reprezentativci su nakon neizvjesne borbe savladali i Tursku, čime su stigli do istorijskog uspjeha.

Titulu svjetskih šampiona za Crnu Goru osvojili su Balša Vojinović, Mihailo Gojaković, Lazar Jovović, Anes Arifaj, Vuk Vučinić, Nikola Malović, Lazar Potpara i Nemanja Mikulić.