Maks Ferstapen osvojio je Veliku nagradu Las Vegasa, svoju četvrtu pobedu ove sezone u Formuli 1.

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Vozač Red Bula Maks Ferstapen pobjednik je trke za Veliku nagradu Las Vegasa u šampionatu Formule 1.

Ferstapen je na uličnoj stazi u Las Vegasu stigao do četvrte pobjede ove sezone, a ukupno 75. u karijeri. Zanimljivo je da je ovo treći put u posljednje četiri godine da Maks slavi na istoj stazi, pa se s pravom može reći da je vladar Las Vegasa!

Vozač Meklarena Lando Noris zauzeo je drugo mjesto, dok je njegov timski kolega Oskar Pjastri završio na trećoj poziciji.

Novi šampion Kimi Antoneli iz Mercedesa trku je završio kao četvrtoplasirani, a bodove su osvojili i Pjer Gasli i Franko Kolapinto iz Alpina, Luis Hamilton i Šarl Lekler iz Ferarija, Karlos Sainc iz Vilijamsa i Džordž Rasel iz Mercedesa.

Antoneli ima 402 boda u generalnom plasmanu, Ferstapen je drugi sa 304, dok se Hamilton nalazi na trećem mjestu sa 267 bodova.

U konkurenciji konstruktora Mercedes je prvi sa 666 bodova. Ferari zauzima drugo mjesto sa 517, dok je Red Bul treći sa 440 bodova.

Naredna trka u šampionatu Formule 1 biće vožena 29. novembra za Veliku nagradu Katara.

Šta je rekao posle pobjede?

Ferstapen se nakon pobjede u Las Vegasu našalio na račun trke, uporedivši je sa popularnom video-igrom.

„Sjećam se da sam pobijedio u jednoj ovakvoj trci dok sam igrao Mario Kart“, rekao je Ferstapen.

Lando Noris, koji je kroz cilj prošao kao drugoplasirani, takođe je analizirao trku i istakao da je zadovoljan ostvarenim rezultatom.

„Druga polovina trke bila je veoma dobra u smislu da nijesmo pravili greške, da smo se držali podalje od haosa koji su neki od drugih vozača pravili oko nas i da smo u posljednja tri ili četiri kruga dobro iskoristili poziciju i zavjetrinu“, rekao je Noris.

„Danas nije bila trka u kojoj smo pokušavali da pobijedimo. Nije bilo šanse da danas pobijedimo. Drugo mjesto je bilo najbolje što smo mogli da ostvarimo i uspjeli smo u tome, tako da sam srećan“, zaključio je vozač Meklarena.

(Tačno/MONDO)