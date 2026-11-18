Oskar Pjastri će na narednoj trci krenuti 10 mjesta iza pozicije koju je zauzeo u kvalifikacijama zbog kršenja propisa vezanih za motore.

Izvor: FLORENT GOODEN/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vozač Meklarena Australijanac Oskar Pjastri startovaće sa deset mjesta niže pozicije u odnosu na ostvareni rezultat u kvalifikacijama za Veliku nagradu Las Vegasa, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu Formule 1.

Kako se navodi, Pjastri je kažnjen zbog ugradnje novog motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, čime je ove godine premašio dozvoljenu kvotu od četiri motora po sezoni.

"Iako će ga to staviti u nepovoljan položaj, u Meklarenu smatraju da on 'ima dobre šanse da povrati pozicije preticanjem', s obzirom na to da staza nudi nekoliko prilika za obilaženje", objavljeno je na zvaničnom sajtu F1.

Pjastri se nalazi na sedmom mjestu u generalnom plasmanu vozača sa 152 boda. Kvalifikacije za VN Las Vegasa biće održane 21. novembra od pet časova po centralnoevropskom vremenu. Trka za VN Las Vegasa na programu je dan kasnije od pet sati.

(MONDO)