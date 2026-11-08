Lando Noris osvojio je pol poziciju za Veliku nagradu Brazila, postigavši vreme 1:27,470 minuta na kišnoj stazi u Sao Paulu.

Izvor: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia

Vozač Meklarena, Britanac Lando Noris, osvojio je pol poziciju za Veliku nagradu Brazila, u okviru šampionata Formule 1, nakon kvalifikacija voženih u subotu uveče.

Noris je na stazi u Sao Paulu stigao do četvrte pol pozicije ove sezone, ostvarivši vrijeme od 1:27,470 minuta. Kvalifikacije su zbog obilne kiše trajale gotovo dva i po sata.

Drugo mjesto pripalo je vozaču Mercedesa, Britancu Džordžu Raselu, koji je za Norisom zaostao 0,204 sekunde. Ipak, zbog kazne usljed zamjene motora, Rasel će trku početi sa sedme startne pozicije.

Treći je bio Italijan Kimi Antoneli iz Mercedesa, koji je kroz cilj kvalifikacija prošao sa 0,625 sekundi zaostatka za najbržim Norisom.

Trka za Veliku nagradu Brazila na programu je u nedjelju od 18 časova.

Prema trenutnom poretku u šampionatu vozača, Antoneli zauzima prvo mjesto sa 380 bodova. Drugi je vozač Red Bula, Holanđanin Maks Ferstapen, sa 261 bodom, dok je treći Britanac Luis Hamilton iz Ferarija sa 259 bodova.

U konkurenciji konstruktora predvodi Mercedes sa 630 bodova. Ferari je na drugoj poziciji sa 504 boda, dok je Red Bul treći sa 382 boda.

(Tačno/MONDO)