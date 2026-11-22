Šef poslaničke grupe „Srbija pobeđuje“ Aleksandar Vučić ocijenio je da je u aktuelnim okolnostima učešće na predsjedničkim izborima besmisleno, dodajući da novu vladu ne očekuje prije kraja januara ili početka februara.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Šef poslaničke grupe „Srbija pobeđuje“ Aleksandar Vučić izjavio je juče da je u sadašnjim okolnostima besmisleno učešće na predsjedničkim izborima i da će, ukoliko SNS bude učestvovao, to biti mimo njegove volje.

Vučić je rekao da će vladajuća većina pronaći nekih „10 malih satelita“ kako bi dali legitimitet predsjedničkim izborima.

Ukazao je da se od izbora održanih 25. oktobra nagomilava mnogo problema. Dodao je da Nacionalna služba za zapošljavanje dobija sve više upita, dok vladajuća većina neće skoro sastavljati novu vladu.

„Imaće sada tuče i svađe oko toga ko će da im bude predsjednik Republike, a onda da li će opet da bude to crnogorsko krilo, kao što je crnogorsko krilo pobijedilo u Skupštini. Ako im pobijedi krilo koje je blisko Milu Đukanoviću i separatističkim krugovima u Crnoj Gori, koje predstavlja Saičić, ili će da kandiduju Katarinu Šćepanović, nastavnicu iz srednje škole“, rekao je Vučić.

Dodao je da će neko ipak morati da drži deficit na nivou do tri odsto i da stopu javnog duga ne poveća preko 45 odsto.

„To su važne stvari. Da li će uspjeti ili ne, to ćemo da vidimo“, rekao je Vučić.

Govoreći o ljudima koji su mu nakon izbora okrenuli leđa i napustili stranku, kazao je da se sada osjeća oslobođeno. Studentsku listu, kako je ocijenio, na okupu drži jedino strah od onoga što govori i radi i mogućnosti da dođe do promjene vlasti.

„Tu sam da primim prve udarce, a poslije da vidimo koliko će neki mlađi nakon Skupštine preuzimati više odgovornosti“, rekao je Vučić.

Istakao je da sve više stranih medija i novinara pokazuje zainteresovanost za stanje u medijima u Srbiji i sudbinu „Informera“. Na pitanje da li je vidio tekst britanskog „Telegrafa“ pod naslovom „Sloboda medija nije samo za liberale“, odgovorio je da ga je pročitao.

„Dobro je da je britanski 'Telegraf' pokazao zainteresovanost i za sudbinu 'Informera' i uopšte za slobodu štampe, slobodu izražavanja, slobodu javne riječi u Srbiji. To što se događa sa 'Informerom', to je nešto što nikada nijesam vidio u svom životu. Da organizujete, kako oni to kažu, 'ispitni postupak' ili tako nekako, a u stvari suđenje gdje ti je i tužilac i sudija isti: kadija te tuži, kadija ti sudi“, rekao je Vučić.

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Naveo je da nema problem s tim da bude uhapšen „onaj ko je stvarno ukrao neki novac“.

„To bih pohvalio i rekao bih: 'Hvala vam što ste nam pomogli da se očistimo'. Ali da hapsе ljude... Ženu u Smederevu su uhapsili zato što je smeće odnošeno na divlju deponiju, a to nam je slučaj u 90 odsto opština, jer nijesmo uspjeli da uredimo i da napravimo takozvane regionalne deponije u drugim gradovima“, naveo je Vučić.

Napomenuo je i da se nikada u Skupštini Srbije nije dogodilo da opozicija ne dobije nijedno mjesto potpredsjednika parlamenta. Upitao je ko su izabrani potpredsjednici i dodao da o njima niko ništa nikada neće saznati. Pozvao je građane da obrate pažnju na njihova imena, ističući da je zapamtio Adema Mavrića.

„Znate li po čemu je poznat? Po tome što je rekao: 'Ovo je crkva sa dva minareta'. To je nama potpredsjednik Narodne skupštine“, rekao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše navode „Jutarnjeg lista“ da su organizacije civilnog društva sprovodile nenasilne obuke i učile učesnike kako da se organizuju, kreću u grupi, koriste izborne vještine i digitalni marketing, Vučić je rekao da je riječ o, kako je ocijenio, uvezenoj, spolja nametnutoj, organizovanoj i skupo plaćenoj obojenoj revoluciji.

„To za mene jeste važna činjenica, jer to pokazuje i dokazuje nesposobnost naših službi i državnih organa, koji su dio toga znali, ali niko nije reagovao. I s druge strane, i sam dolazak Maršavelskog, jer morao je neko da zna da je Maršavelski visoki funkcioner njihove Sigurnosno-obavještajne agencije. Niko nije reagovao. Rušen je ustavni poredak sve vrijeme, grubo miješanje u unutrašnje izborne stvari, izborni postupak jedne zemlje spolja, ali to je važno kao istorijska činjenica, i to smo razumjeli“, kazao je Vučić.

Istakao je da su uhapsili dekana Patrika Drida zato što je svom fakultetu donio korist od 140.000 eura izdavanjem sale, što, kako je naveo, radi svaka škola u Srbiji.

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"Ne očekujem da će nova vlada biti formirana u novembru ili decembru, već krajem januara ili početkom februara, pošto Studentskoj listi odgovara ovo vreme bez institucija", rekao je juče Aleksandar Vučić.

Na pitanje da li su građani saznali šta su plenumi, Vučić je rekao da je to vanustavna kategorija.