Komandir Službe zaštite i spašavanja Redžep Čunmuljaj potvrdio je da su spasilačke ekipe na terenu, ali da potraga za sada nije dala rezultate.

Izvor: Nacionalni Parkovi Crne Gore

Pripadnici Službe zaštite i spašavanja Opštine Tuzi od sinoć tragaju za Stankom Pajovićem iz Vranja, koji je nestao u području Skadarskog jezera, u blizini Zbelja.

Prema riječima njegove kćerke Maje Pajović, koje prenosi „Dan“, Stanko je juče oko devet časova otišao u lov, a posljednji kontakt sa porodicom ostvario je u 14.20 časova.

Kako je navela, porodica je dva sata kasnije pokušala da stupi u kontakt s njim, ali je njegov telefon već bio isključen. Nakon toga alarmirali su nadležne službe, koje su odmah započele potragu.

„Već u 16.20 časova, kada je trebalo da krene kući, telefon je bio isključen. Alarmirali smo Službu zaštite koja pretražuje teren od sinoć. Apelujem na građane i nadležne organe da nam pomognu da ga pronađemo“, kazala je Pajović za „Dan“.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Redžep Čunmuljaj potvrdio je da su spasilačke ekipe na terenu, ali da potraga za sada nije dala rezultate.

„Od sinoć pretražujemo teren, ali za sada nijesmo uspjeli da ga pronađemo. Nigdje nijesmo uočili ni čamac kojim je pošao u lov. Od velike pomoći bi nam bilo i da se u potragu uključi helikopter, jer bismo ga tako možda locirali. Pozivam nadležne da nam pomognu u potrazi“, rekao je Čunmuljaj.