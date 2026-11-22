Američka glumica i pjevačica Selena Gomez inspirisala Viktora Vembanjamu da odigra jedan od najboljih mečeva u NBA sezoni.

Izvor: X/@thirtyy33/@NBA

Francuski košarkaš Viktor Vembanjama bio je impresivan u pobjedi San Antonija nad Nju Orleansom, a nakon meča u kojem je ubacio 50 poena govorio je i o veoma poznatoj ličnosti koja je pratila utakmicu. U prvom redu pored terena našla se Selena Gomez, pjevačica i glumica.

Zna se dobro da je Selena navijačica tima iz Teksasa, a ovog puta je dvoranu napustila sa poklonjenim dresom najboljeg igrača Sparsa. Bio je to način da joj se Viktor Vembanjama oduži za podršku tokom utakmice, ali i jedan veoma važan pogled koji su razmijenili.

Nakon što je Francuz pogodio trojku iz ćoška, pogledao je baš ka Seleni Gomez i vidio da ona prati njega. "Morao sam da se dokažem pred Selenom Gomez", rekao je nekoliko minuta kasnije Vembanjama, u razgovoru sa medijima nakon pobjede protiv Pelikansa.

Selena Gomez in the house for Pelicans/Spurs https://t.co/Opb55nWF8L — NBA (@NBA)November 22, 2026

Ekipa San Antonija trenutno dijeli prvo mjesto na Zapadu sa Los Anđeles Lejkersima, pošto oba tima imaju skor 14-3 nakon prvih 17 utakmica u sezoni. Viktor Vembanjama igra impresivno na početku nove takmičarske godine, sa prosjekom od 29,9 poena, 12,3 skoka i 3,2 asistencije po meču.

Takođe, francuski centar ima 3,9 blokada i 1,3 ukradenu loptu po utakmici, što su parametri koji daju dodatnu širinu njegovoj igri. Zbog toga mnogi vjeruju da je Vembanjama najveći favorit za osvajanje MVP priznanja na kraju ligaškog dijela tekuće sezone.

(MONDO)