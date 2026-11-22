U apartmanu na Savskoj cesti u Zagrebu noćas je pronađeno tijelo muškarca koji je preminuo od povreda nanesenih nožem, a zagrebačka policija potvrdila je da su dvije osobe pod njenim nadzorom.

Izvor: Damir Krajac / imago stock&people / Profimedia

Policija je dojavu o ovom događaju primila oko 00.20 časova, nakon čega su policijske ekipe odmah izašle na mjesto zločina, prenosi portal "Indeks".

Iz policije je potvrđeno da se dvije osobe nalaze pod njihovim nadzorom, ali za sada nije poznato u kakvoj su vezi bile sa preminulim muškarcem, niti kakva je njihova tačna uloga u ovom događaju.

Na mjestu događaja u toku je uviđaj, a policija sprovodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila sve okolnosti pod kojima je nastupila smrt.

Za sada nije objavljen identitet ni starosna dob stradalog muškarca, kao ni više detalja o samom ranjavanju.