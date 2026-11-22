Pjevačica Jelena Karleuša otkriva da je njen broj telefona zloupotrebljen.

Izvor: MONDO

Jelena Karleuša našla se u veoma neprijatnoj situaciji nakon što su počeli da joj stižu pozivi od ljudi sa kojima uopšte nije pokušavala da stupi u kontakt.

Pjevačica, koja je poznata po tome što je veoma aktivna na društvenim mrežama i svakodnevno komunicira sa velikim brojem ljudi, suočila se sa neobičnim problemom koji joj ozbiljno remeti mir.

Pozive dobija čak i usred noći, i to od osoba koje tvrde da su je prethodno zvale, iako ona sa tim ljudima nije pokušavala da ostvari komunikaciju. Situacija je posebno neprijatna jer se pozivi događaju u vrijeme kada bi trebalo da odmara, pa joj telefon zvoni i u sitne sate.

Sve je izazvalo sumnju da je riječ o mogućem hakerskom napadu ili zloupotrebi njenog broja telefona, odnosno identiteta. Ipak, za sada nije poznato šta se tačno dogodilo, niti da li je neko zaista došao do njenih podataka ili je u pitanju neki drugi oblik telefonske zloupotrebe.

Ovakve situacije mogu biti povezane i sa takozvanim lažiranjem broja telefona, poznatim kao spoofing, kada se prilikom pozivanja prikazuje tuđi broj, iako poziv nije upućen sa tog uređaja.

Na taj način osoba čiji se broj zloupotrebljava može se naći u veoma neprijatnoj situaciji, jer joj se javljaju ljudi koji vjeruju da ih je upravo ona kontaktirala.

Inače, ona je nedavno prokomentarisala i to što su njen broj telefona i adresa dospjeli u javnost.

„Ja živim sa jednim maloljetnim djetetom, a ovo je sve jedna realnost koju mi sada živimo. Niko to ne osuđuje, svi to vide. Prijetili su mi smrću i tako dalje. Umjesto da se bavim koncertima i pjesmama, ja pričam o prijetnjama. Ja sam samo htjela da budem muzička zvijezda, a ne da pričam o napadu, prijetnjama. Baš je uzbudljivo biti ja! Nika se uplašila. Zvali su me neki ljudi i rekli da sam ugrožena, a onda sam ja spustila te metalne šalоне i Nika se mnogo uplašila. Bile smo u kući samo ona i ja i životinje. U moju kuću i mog djeteta mogu samo preko mene mrtve. Ja imam obezbjeđenje, prijatelje, ima mene ko da brani.“

Vidi opis Nepoznati ljudi zovu Jelenu Karleušu usred noći: Telefon joj neprestano zvoni, sumnja da su je napali hakeri Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT Novo Jutro Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: YT Novo Jutro Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: YT Novo Jutro Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YT Novo Jutro Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YT Novo Jutro Br. slika: 5 5 / 5

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Izvor: Kurir / MONDO