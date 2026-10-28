Srpski teniser Novak Đoković gostuje u rodnom gradu Rodžera Federera Bazelu. Za sada se nisu vidjeli, a pitanje je i da li će - pošto Đoković priznaje da nikad nisu imali neki odnos.

Izvor: Anthony Benoit / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković ove nedjelje učestvuje na ATP turniru serije 500 u Bazelu, gdje ga već danas čeka meč prvog kola protiv Uga Umbera iz Francuske. Đoković je već nekoliko dana u Švajcarskoj, gdje je stigao ranije da bi ispratio u legendu svog velikog prijatelja i rivala Stena Vavrinku, a tu će biti još jedan iz iste kategorije - doduše više rival, nego prijatelj.

U pitanju je naravno Rodžer Federer, kome je Bazel rodni grad, a koji je osvojio i najviše titula na ovom turniru - čak 10. Sada se Đoković poslije 15 godina vraća u njegov grad i mnoge je zanimalo kakav je njihov odnos bio nekada, a kakav je sada.

Šta je Đoković rekao o Federeru?

Upitan za odnos sa Federerom, Đoković nije htio da uvija stvari u oblandu: "Iskreno, naš odnos je gotovo uvijek bio isključivo profesionalan", rekao je Đoković koji ne zaboravlja ni bezobrazluke Švajcarca.

"Uvijek sam imao, a i dalje imam, ogromno poštovanje prema Rodžeru Federeru i čestitam mu na ulasku u Kuću slavnih. Mislim, ako neko to zaslužuje, onda je to on. Međutim, nikada nismo imali bilo kakav odnos van terena. Zaista smo uvijek bili rivali i to je, zapravo to", naglasio je Đoković.

"Naravno, imam veliko poštovanje i divljenje prema svemu što je uradio, ne samo za sebe već i za ovaj sport. Toliko je doprinio tenisu, čiji sam i ja dio, i utro je put svima nama mlađim igračima, na čemu sam mu veoma zahvalan."

Vrijeme za "osvetu" Federeru

Interesantno je da je Đoković do sada osvojio jedan trofej u Bazelu, bilo je to sada već davne 2009. godine. Godinu dana kasnije, Federer mu je uzvratio u finalu i pobijedio ga, poslije čega je poručio Đokoviću da više nikada u svojoj karijeri neće podići trofej u njegovom rodnom gradu. Sada to treba da se promijeni.

"Da li bih igrao u Beogradu da se izjednačim s Đokovićem koji je u mom gradu osvojio titulu? Ne, nisam takav lik. Može Novak da dođe opet u Bazel i ja ću se pobrinuti da nikada više ne osvoji titulu ovdje", rekao je Federer bez osmijeha na licu.

Od tada, Novak Đoković je igrao samo još jednom u Bazelu, godinu dana kasnije - dakle 2011. godine. Tada ga je u polufinalu zaustavio Kei Nišikori, a potom je srpski teniser igrao na nekim drugim turnirima u to doba godine, dok se ovoga puta "prijavio" zbog potrebnih bodova za Završni masters u Torinu.

Šta čeka Đokovića u Bazelu?

Evo kako izgleda žrijeb za Đokovića na kome će imati nekoliko ozbiljnih izazova na putu ka finalu: