Konsultacije u Skupštini Srbije započele su danas, a poslanici raspravljaju o izboru članova za međunarodne delegacije.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

U Skupštini Srbije nešto posle 14.00 časova počele su konsultacije predstavnika poslaničkih grupa o daljem toku konstitutivne sednice, a u vezi sa izborom članova radnih tijela i stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Na sastanak su došli predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić, generalni sekretar Mirjana Radaković, šef poslaničke grupe Studentska lista Jovo Bakić, šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić i njegov zamjenik Milenko Jovanov, prenosi agencija Tačno.

Konsultacije sa samostalnim poslanicima su zakazane za 16.00 časova.

Poslanici Skupštine Srbije sutra nastavljaju konstitutivnu sjednicu na kojoj treba da se raspravlja o izboru članova radnih tijela u parlamentu, a zatim i o izboru članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Poslanici Skupštine Srbije u novom sazivu su prošle nedelje izabrali za predsjednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića, kao i šest potpredsjednika i generalnog sekratara.

Među potpredsjednicima Skupštine nema članova poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeduje", kao ni iz stranaka nacionalnih manjina, već su svi poslanici sa Studentske liste.

Izborom članova radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnih institucijama biće završen proces izbora skupštinskog rukovodstva.