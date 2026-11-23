Skupština Crne Gore usvojila je danas izmjene Zakona o budžetu za ovu godinu, kojima je predviđeno dodatno finansiranje zdravstva, penzijskog sistema, prosvjete, ali i drugih potrošačkih jedinica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Za rebalans su glasala 44 poslanika, dok nije bilo glasova protiv niti uzdržanih.

Ministar finansija Novica Vuković ranije je, obrazlažući predložene izmjene u parlamentu, kazao da je cilj rebalansa redovno servisiranje obaveza, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Prema njegovim riječima, ukupni primici planirani su na nivou od 3,89 milijardi eura, a sredstva su raspoređena na nekoliko ključnih budžetskih kategorija, piše CdM.

„Primici od 3,89 milijardi eura raspoređuju se na tekući budžet u iznosu od 1,65 milijardi, rezerve 34,7 miliona, budžet državnih fondova 1,45 milijardi, kapitalni budžet 303,8 miliona i transakcije finansiranja izdataka 441 milion eura“, objasnio je Vuković.

U odnosu na prvobitni Zakon o budžetu za ovu godinu, tekući budžet uvećan je za 39,2 miliona eura, budžet državnih fondova za 52,8 miliona, dok su transakcije finansiranja povećane za 9,85 miliona eura.

Vuković je tokom predstavljanja rebalansa saopštio i da je prognoza ekonomskog rasta za ovu godinu revidirana naviše. Umjesto ranije projektovanih 3,1 odsto, sada se očekuje rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od četiri odsto.

Nominalni BDP Crne Gore, kako je naveo ministar, procjenjuje se na 8,9 milijardi eura.