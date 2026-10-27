Srpski teniser Novak Đoković uskoro počinje pohod na 103. titulu u karijeri.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković privodi kraju pripreme za Bazel, gdje će igrati prvi put poslije 15 godina. Do kraja godine mu je preostao još jedan cilj, a to je plasman na Završni turnir. Ukoliko ostvari dobre rezultate u Švajcarskoj, a potom u Parizu, mogli bi da ga gledamo u Torinu poslije pauze od dvije godine.

Vlasnik 24 grend slem titule se poslije Šangaja vratio u Beograd, pošto je egzibicioni turnir "Slem šest kraljeva" pomjeren za decembar i zbog toga je odlučio da doda još jedan događaj u svoj kalendar.

"Pripremamo se dok ne krenemo put Švajcarske. Nisam igrao Bazel dosta dugo, promijenio se raspored, pomjerili su turnir u Saudijskoj Arabiji koji je trebalo da igram, pa se oslobodila ta sedmica. Dobro igram, osjećam se dobro, naravno, još to nije onako kako želimo, ali na takmičarskom nivou, biću u Bazelu", rekao je srpski as u intervjuu za "Sportal".

Đoković je pojasnio promjene u svom rasporedu u odnosu na prošlu sezonu. Zašto je Završni turnir ponovo postao prioritet?

"Jednostavno, takva odluka je bila prethodne dvije godine, htio sam da završim sezonu ranije 2024. što sam i uradio, sredinom oktobra. Prošle godine sam imao povredu ramena", kaže Novak i nastavlja:

"Kada sam završio turnir u Atini, dan ili dva pred start turnira u Torinu, nalazi su pokazali da imam rupturu određenih mišića u ramenu, pa sam zbog toga odlučio da preskočim. Da sam bio zdrav, vjerovatno bih išao, ali bio sam pod jakim lijekovima za tu Atinu da odigram do kraja", zaključio je na ovu temu.

Žrijeb u Bazelu

Srpski as startuje turnir protiv Uga Umbera (Francuska), a ako ga savlada čeka ga Jan Lenard-Štruf (Njemačka) ili neko od kvalifikanata, u zavisnosti od ishoda tog meča.

Nakon povlačenja Aleksandra Bublika zbog povrede, u četvrtfinalu bi mogao na Kaspera Ruda, u polufinalu bi Novak mogao na Šeltona, Lehečku (Češka), Vavrinku (Švajcarska)...

Kada je u pitanju potencijalni rival u finalu Đokovića bi tamo čekao neko od favorita, prema projektovanom žrijebu - Artur Fis (Francuska), Rafael Hodar (Španija), Tejlor Fric (Amerika), Alehandro Davidovič Fokina (Španija), Stefanos Cicipas (Grčka), Holger Rune (Danska)...