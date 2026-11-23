Kriminalna ekipa okupljena oko odbjeglog kavčanina sa policijskom značkom Ljuba Milovića optuživala je u avgustu 2020. godine tadašnjeg direktora Uprave policije i načelnika podgoričke policije, Veselina Veljovića i Milovana Pavićevića, da štite Jovana Vukotića.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Sada pokojni Vukotić u to vrijeme bio je apsolutni vođa škaljarske ćelije Balkanskog narko-kartela...

Da šef škaljaraca ima zaštitu tadašnje vrhuške javne policije Milović je, preko nekada kriptovane Skaj aplikacije, objašnjavao saradnicima iz klana tokom avgusta 2020, pišu Vijesti.

U više odvojenih konverzacija kavčani tih dana konstatuju da šef njima suprotstavljene kriminalne ćelije ima policijsku zaštitu i razmjenjuju podatke o tome ko ga čuva, ko je, kako su tvrdili, zadužen da obilazi zgradu u Podgorici u kojoj je stanovao...

“Jovicu čuva Veljović i Pavićević”, napisao je Milović 7. avgusta 2020. korisniku pod nadimkom Caliburn.

Caliburn mu odgovara: “Pr*njava Veljović”, nakon čega Milović, koji je pisao iza Skaj nika Oficir, nastavlja:

“Nikad niko nije imao ovu zaštitu javnu bez on...”.

“Kako ima javnu? Misliš da se zna”, pitao je Caliburn i dobija objašnjenje.

Oficir: “Čuva ga krim policija, potrage, Milovan obilazi, Interventna prati...”.

Caliburn: “A dolje je u KO. To je baš ozbiljan onda rat između službi. Ako mi je ko mrzan to je Veljović, baš nula prekrižena...”.

Milović je i šefu kavačke ćelije balkanskog narko-kartela Radoju Zviceru pisao slične poruke, precizirajući i koliko je ko, navodno, novca dobio od Vukotića da bi ga štitili.

O tome je detaljno razgovarao i sa saradnikom koji je na Skaju koristio pin T1MNHV i nadimak Vuk. Njemu je, posljednjeg dana jula 2020. godine napisao:

“Vukotića čuva inspektori u civilu. Interventna. Potrage. Ka da je narodni heroj. Onaj Krstonijević što je meni htio pištolj uzet. On je jutros obilazio garaže u Atlas i lokale”.

“OK. Možda ih povede sa sobom kad krene”, odgovorio mu je sagovornik...

Da je policija čuvala šefa škaljaraca u tom periodu, Zvicera i Milovića je posljednjeg dana jula obavijestio tadašnji policajac Petar Lazović.

Sakriven iza nadimka Junior, Lazović im je poslao fotografiju Vukotića.

Nakon što Zvicer pita: “Đe je to?”, on odgovara:

“Capital. Uz pratnju Milovanovu ode na dženazu”.

“Eto mafijaša. Znači Joko i Ćetko ga čuvaju. Raketić iz Andrijevice”, odgovorio je Kotoranin.

“Ovo na sliku Joko viri treći”, konstatuje Lazović, a Zvicer mu odgovara - “jeste”, pa dodaje:

“Mora da je sam tražio zaštitu”.

“Neka je, ko je on!? Ko nama daje”, piše Lazović.

“Eto ne znam kako su mu dali”, napisao mu je Zvicer.

“Milovan, pi*ka jedna”, konstatuje Lazovića, nakon čega Kotoranin šalje:

“Sve mu je*em, eto ga šklempo kod Kožara kući danas, Veko i Jugoslav, šklepovi drugovi iz HN, Gvardiola...”.

“Vijesti” su 22. avgusta 2020. godine objavile da je Vukotić 31. jula pod policijskom pratnjom otišao iz Podgorice u Bar, na dan sahrane svog kuma Alana Kožara.

Prema tadašnjim informacijama sagovornika iz Uprave policije, u pratnji su bili službenici podgoričkog i barskog centra bezbjednosti, a policija ga je ispratila i na povratku u Podgoricu.

Kožar, vođa barskog ogranka škaljarske ćelije balkanskog narko-kartela, ubijen je osam dana ranije na grčkom ostrvu Krfu. Osim njega, tada je likvidiran i škaljarac iz Užica Damir Hadžić.

Iz Uprave policije tada nijesu htjeli da odgovore “Vijestima” da li su obezbjeđivali Vukotića, ko je naredio da ga prate i od koga mu je prijetila opasnost.

Sagovornik lista tada je kazao i da je policija danima nakon njegovog izlaska iz pritvora čuvala zgradu u kojoj je stanovao u Podgorici i da je obezbjeđenje postavljeno na insistiranje službenika Uprave policije, prenose Vijesti.

U optužnici o kojoj su “Vijesti” pisale 2023. godine, Specijalno državno tužilaštvo navelo je da je Petar Mujović, po nalogu Zvicera i Slobodana Kašćelana, trebalo da ubije Vukotića na Kožarevoj sahrani. Prema toj optužnici, plan je propao jer je Vukotić tog dana boravio u kući porodice Kožar i nije otišao na groblje.

Vukotić je iz Istražnog zatvora u Spužu izašao tri dana ranije, 28. jula 2020. godine, nakon što mu je Viši sud u Podgorici ukinuo pritvor. Istog dana nakratko je ponovo uhapšen zbog ranije tromjesečne zatvorske kazne, pa ponovo pušten na slobodu.

“Vijesti” su sjutradan objavile da je Više državno tužilaštvo obustavilo obje istrage protiv njega, vođene zbog sumnje da je pokušao da ubije Miloša Radonjića i Vojina Stupara, kao i Tamaru Zvicer.

Vođa škaljaraca ubijen je 8. septembra 2022. godine u istanbulskom kvartu Šišli, dok je bio u automobilu sa vanbračnom suprugom i njihovim djetetom. Turski sud zbog tog ubistva na doživotni zatvor osudio je Željka Bojanića, Radoja Žutog Živkovića i Zdravka Perunovića, kao i neposredne izvršioce Jakupa Dogana i Emirdžana Sumera...

Petar Lazović uhapšen je 18. jula 2022. godine po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), koje ga tereti da je policijsku službu podredio interesima kavačkog klana. Istog dana izdat je nalog za hapšenje njegovog kolege Ljuba Milovića, za kojim policija od tada traga. Za Radojem Zvicerom, kojeg SDT označava kao vođu kavačkog klana, crnogorska policija tragala je još u aprilu 2021. godine.

Predmet protiv Lazovića i Milovića ponovo je formiran u maju 2022. godine, po nalogu glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, na osnovu Skaj materijala koji su Europol i francuski pravosudni organi dostavili prethodne godine. Tadašnji specijalni tužilac Saša Čađenović u januaru 2022. ocijenio je da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka.

U tom predmetu Viši sud u Podgorici 24. jula 2026. prvostepeno je osudio Zvicera na 40 godina zatvora, Lazovića na 20, a Milovića na 19. Milović je mjesec ranije u odvojenom postupku prvostepeno osuđen na četiri godine zatvora. Prema toj presudi, Zvicer je preko njega i policajca Marka Novakovića nalagao praćenje Vukotića.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je u avgustu 2026. ponudilo po 500.000 eura za informacije koje bi dovele do pronalaženja i hapšenja Zvicera i Milovića. Nagrada za informacije o Zviceru objavljena je 20. avgusta, a za informacije o Miloviću četiri dana kasnije. Za obojicom su raspisane crvene međunarodne potjernice Interpola.

Bivši direktor Uprave policije Veselin Veljović uhapšen je 24. jula 2023. godine na Žabljaku, po nalogu SDT-a. Specijalni tužioci terete ga za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja, tvrdeći da je Aleksandru Mrkiću dostavljao povjerljive policijske podatke i tako mu pomagao u krijumčarenju cigareta. Prema navodima SDT-a, Veljović je Mrkića upozorio i na predstojeći pretres prostorija Muja Nikočevića, javljaju Vijesti.

Nekadašnji načelnik podgoričke policije Milovan Pavićević uhapšen je 3. oktobra 2025. godine, u akciji Specijalnog policijskog odjeljenja protiv grupe Aleksandra Mijajlovića. SDT ga tereti za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Tužioci tvrde da je Mijajloviću dostavljao policijske informacije i da je, dok je bio na čelu podgoričke policije, postupao po njegovim nalozima tokom kampanje za parlamentarne izbore 2020. Pavićević je negirao krivicu. Apelacioni sud potvrdio je optužnicu 11. novembra 2026.