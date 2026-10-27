Đoković je sa posebnim zahtjevom došao na oproštaj Vavrinke, čime je potvrdio karakter i odnos prema rivalima.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković još jednom je pokazao da je prijateljstvo iznad rivalstva. Srpski as je imao posebnu molbu povodom oproštaja Stena Vavrinke na turniru u Bazelu, a njegov potez ostavio je snažan utisak na organizatore. Predsjednik turnira Rodžer Brenvald otkrio je za švajcarski list "Blik" da je Đoković, čim je potvrđeno da će igrati u Bazelu, došao kod njega sa posebnim pitanjem.

Želio je da prisustvuje oproštajnom meču velikog rivala, koji će ove sedmice završiti profesionalnu karijeru. "Čim je potvrđeno da će igrati kod nas, Novak je došao kod mene da pita da li može da prisustvuje Stenovom oproštajnom meču", otkrio je Brenvald.

Za prvog čovjeka turnira gest je mnogo govorio i karakteru srpskog tenisera i njegovom odnosu prema kolegama.

"Po mom mišljenju, to mnogo govori o velikom šampionu i fantastičnom sportisti kakav je on", istakao je Brenvald, koji je potom pozvao Đokovića u svoju ložu, gdje će biti i druge poznate ličnosti iz svijeta sporta, među kojima su Martina Hingis i švajcarski skijaški trkač Darijo Kolonja.

Vavrinka završava karijeru posle više od dvije decenije

Sten Vavrinka ove sedmice spušta zavjesu na izuzetnu karijeru, a turnir u Bazelu biće poslednja stanica njegovog profesionalnog puta. Švajcarac, koji je profesionalac od 2002, tokom karijere osvojio je 16 titula u singlu, uključujući tri grend slema i stigao do trećeg mjesta na ATP listi.

Posebno mjesto u karijeri zauzimaju dueli sa Đokovićem. Vavrinka je savladao srpskog tenisera na putu do sva tri svoja grend slem trofeja - u četvrtfinalu Australijan opena 2014, kao i u finalima Rolan Garosa 2015. i US opena 2016. Ipak, Novak je u međusobnim duelima više nego ubjedljiv i ima skor 21-6.

Uprkos velikom rivalstvu na terenu, Đoković je pokazao da sportska borba ne isključuje međusobno poštovanje. Njegova želja da prisustvuje oproštaju Švajcarca govori o odnosu koji je izgrađen tokom godina provedenih na najvećoj teniskoj sceni.

Oproštaj dogovoren jednim telefonskim pozivom

Brenvald je otkrio i kako je organizovan Vavrinkin oproštaj u Bazelu. Sve je, kako je naveo, počelo jednim telefonskim razgovorom tokom proljeća, kada ga je švajcarski teniser pozvao i pitao šta misli o tome da upravo taj turnir bude poslednja stanica njegove karijere.

"Sve je dogovoreno jednim telefonskim pozivom. Sten me je u proljeće pozvao i pitao šta mislim o ideji da Bazel bude poslednja stanica njegove karijere. Odgovorio sam mu da mi je čast što razmišlja o tome, a zatim sam mu rekao da nema nikakve dileme i da smo spremni da organizujemo ceremoniju", ispričao je predsjednik turnira.

Istakao je i koliko je Vavrinka cenjen među kolegama, podsjetivši da je Švajcarac gradio karijeru u eri velike četvorke, koju su činili Rodžer Federer, Novak Đoković, Rafael Nadal i Endi Marej.

"Sten je oduvijek bio veoma omiljen na teniskoj turneji, ne samo među navijačima već i među ostalim igračima. Ono što je postigao u eri velike četvorke zaslužuje najveće poštovanje. Nije mu uvijek bilo lako da igra u Federerovoj senci u Bazelu, ali je uvijek ostao vjeran sebi i išao svojim putem", zaključio je Brenvald.